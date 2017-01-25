Хакеры атаковали сайт Росгвардии

Сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS-атаке неизвестных. В настоящее время ведомством проводятся «контрмероприятия по отражению DDoS-атаки и выходу работы сайта на рабочее функционирование», говорится в сообщении Росгвардии. Неполадки с сайтом специалисты обнаружили вечером 25 января.

«Вчера около 17 часов официальный интернет-сайт Федеральной службы войск национальной гвардии начал работать с перебоями. Специалисты […] установили, что сайт подвергся массированной DDoS-атаке с множественными сетевыми запросами, приводящими к полной загрузке ресурсов web-сервера и невозможности работы с сайтом», — говорится в релизе Росгвардии.

Около двух часов ночи было выявлено и заблокировано 450 уникальных IP-адресов, с которых проводилась атака. В течение нескольких последующих часов количество атаковавших сайт уникальных IP-адресов выросло до 7,8 тысячи.

О создании в России Национальной гвардии на базе Внутренних войск МВД было объявлено 5 апреля 2016 года. Кроме ВВ, в новое ведомство вошли ОМОН и СОБР территориальных органов МВД, а также ФГУП «Охрана» (вневедомственная охрана). Возглавил Нацгвардию генерал армии Виктор Золотов. Подчиняется Росгвардия непосредственно президенту РФ. В конце декабря Путин утвердил её официальные символы.

Агентство новостей «Между строк»