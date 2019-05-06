Хакеры атаковали официальный сайт Нижнего Тагила

Официальный сайт Нижнего Тагила сегодня, 6 мая, подвергся хакерской атаке. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе мэрии, отметив, что первая атака была совершена ещё 3 мая. Сегодня некоторое время сайт был недоступен для пользователей.

«Начиная с 3 мая на хостинге, на котором размещён официальный сайт города, наблюдается повышенная активность спам-ботов и поисковых роботов. В связи с этим хостингом было введено лимитирование процессорной нагрузки. С началом рабочей недели на сайте возросло количество посетителей, что в совокупности с введённым лимитом приводит к периодическому временному (не более 5 минут) ограничению доступа к сайту с разных IP-адресов. Технические специалисты сейчас проводят работу по восстановлению нормальной работы сайта», — пояснили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

Хакерским атакам в последние годы подвергаются многие крупные корпорации и ведомства. Главным трендом среди хакеров в прошлом году стала скрытая добыча цифровых активов на компьютерах жертв.