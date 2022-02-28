Хакерская группировка Anonymous взломала сайт тагильского издания TagilCity.ru 

Сегодня, 28 февраля, около 16:15 информационный сайт Нижнего Тагила TagilCity.ru был атакован хакерской группировкой Anonymous. На главной странице издания теперь отображается сообщение с призывом остановить военную операцию на Украине.

В антивоенном сообщении хакеры говорят о тысячах убитых российских солдат за четыре дня спецоперации на Украине. Также они резко негативно оценивают решения президента России Владимира Путина, которые могут привести в будущем к серьёзным экономическим последствиями и изоляции нашей страны.

В настоящее время сайт TagilCity.ru работает в обычном режиме.

Добавим, что от хакеров Anonymous сегодня пострадали и другие российские издания, в том числе уральские СМИ Znak.com и E1.RU, а также «Фонтанка», ТАСС, «Известия».