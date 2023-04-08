Guide PRO: Зачем нужен европротокол и как его заполнить?

По статистике, почти каждый день на дорогах Нижнего Тагила происходят ДТП. Чтобы упростить решение проблемы, многие водители фиксируют происшествие с помощью европротокола. Но не все знают, как правильно им воспользоваться. Читайте в новом выпуске Guide PRO, что такое европротокол, как его заполнить и зачем он нужен.

Что такое европротокол?

Европротокол — это быстрый способ оформить ДТП без вызова ГИБДД и получить компенсацию от страховой компании. Документ может быть оформлен в бумажном и электронном виде, что позволяет существенно сэкономить личное время и быстро убрать машины с проезжей части, тем самым облегчить проезд остальным водителям, а также минимизировать риск возникновения новых столкновений.

Электронный европротокол заполняется в приложении «Госуслуги Авто» и имеет такую же юридическую силу, как и оформленный на бумаге. При оформлении электронного европротокола не нужно посещать офис страховой компании. Извещение о ДТП поступит в страховую автоматически.

В каких случаях можно оформить европротокол?

В ДТП не причинён вред жизни и здоровью людей.

У обоих водителей есть полис ОСАГО и подтверждённая учётная запись на Госуслугах.

В результате столкновения не пострадали третьи лица и их имущество.

ДТП произошло с участием только двух транспортных средств.

Не повреждена инфраструктура — ограждения, столбы и другие объекты.

Оба водителя согласны оформить европротокол.

Вызывайте инспекторов ГИБДД, если не выполнено хотя бы одно из этих условий или у кого-то из участников ДТП остались сомнения по поводу степени вины.

Что нужно сделать после ДТП?

Прекратить движение. Остановитесь и покиньте автомобиль, оцените масштаб происшествия.

Установить знак аварийной остановки.

Зафиксировать следы произошедшего ДТП. Сфотографируйте или снимите на видео общую панораму места ДТП, повреждения, причинённые обоим автомобилям, имеющиеся следы торможения, номерные знаки транспортного средства, а также обломки деталей.

Получить контакты свидетелей ДТП. ФИО, домашний адрес и телефон. Свидетелем может быть пассажир или водитель авто, который не участвовал в ДТП.

Заполнить европротокол. При оформлении бумажной версии, в течении 5 рабочих дней пострадавший и виновник должны известить свои страховые компании о наступлении страхового случая и предоставить заполненный бланк.

Как выглядит бланк европротокола?

Европротокол составляется на бланке установленной формы: «Извещение о дорожно-транспортном происшествии». Он состоит из двух листов — основного и дополнительного, на который копируется вся информация, вносимая на первый лист. На лицевой стороне первого листа расположены две колонки, каждую из которых водители авто заполняют самостоятельно. После заполнения лицевой стороны основной бланк отделяется от дополнительного. Каждый из них обладает одинаковой юридической силой, поэтому неважно, какому водителю достанется оригинал, а какому — копия.

Где взять бланк европротокола?

При оформлении полиса ОСАГО или КАСКО страховой агент бесплатно обязан выдать владельцу транспортного средства бланк европротокола. Если вы уже использовали имеющийся бланк или его по какой-то причине его нет под рукой, необходимо обратиться в ближайший офис страховой компании, либо скачать бланк бесплатно в интернете с официального источника и распечатать на любом принтере.

Как оформить ДТП онлайн?

Электронный европротокол можно оформить в приложении «Госуслуги Авто» на одном или двух устройствах. Быстрее и удобнее это сделать одновременно на двух телефонах.

Не убирайте машины с места ДТП. Вам потребуется сделать фото ДТП в приложении.

Убедитесь, что условия оформления европротокола соблюдены. Если нет — вызывайте ГИБДД.

Проверьте предзаполненную информацию о себе и обменяйтесь данными о полисах ОСАГО.

Укажите время, место ДТП и сфотографируйте расположение автомобилей. После этого их можно убрать с проезжей части.

Если в ДТП есть свидетель, то укажите его данные.

Нарисуйте схему ДТП и сфотографируйте её через приложение. Потребуется ручка и бумага.

Дождитесь уведомления с номером регистрации ДТП.

Сделайте фотофиксацию повреждений, чтобы увеличить сумму выплаты.

Как сделать фотофиксацию в приложении «Госуслуги Авто»?

Фотофиксация идёт в дополнение к бумажному и электронному европротоколу. Она нужна для получения максимальной компенсации по страховым выплатам.

Сделайте 3 фото с разных ракурсов. Должны быть видны повреждения, номера авто, их расположение по отношению друг к другу, дорожной разметке, знакам, светофорам, домам и другим строениям.

Уберите авто. Чтобы не мешать дорожному движению, но уезжать с места ДТП пока нельзя.

Укажите повреждения. Отметьте на схеме в приложении, какие части авто пострадали. Сделайте фото каждого повреждения отдельно.

Сфотографируйте госномер или VIN, если знак утерян или деформирован. Сделайте фото и укажите в приложении повреждения других участников ДТП.

Получите номер фотофиксации. До этого не покидайте место ДТП.

Если вы оформляли бумажный европротокол, в течение 5 дней отнесите его в страховую вместе с номером фотофиксации.

Что должно быть на схеме ДТП?

Направление движения и конечное положение обоих транспортных средств.

Контуры проезжей части с названиями улиц, дорог и других объектов.

Дорожные знаки, светофоры, указатели, разметка и другие предметы, которые имеют отношение к этому ДТП.

Лимиты выплат по европротоколу