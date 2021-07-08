Guide PRO. У меня в шкафу куча ненужной одежды: куда в Нижнем Тагиле можно сбагрить старые вещи?

У каждого из нас в шкафу есть вещь, которую мы никогда не наденем по разным причинам: разонравилась, стала мала, не с чем носить. У некоторых таких вещей десятки, приходится прятать их на балконы и в чуланы. При этом выбрасывать одежду жалко (ведь как новенькая) и неэкологично.

Как подарить футболке вторую жизнь? Кому и куда можно отдать свои вещи в Нижнем Тагиле? Этому посвящён новый выпуск рубрики Guide PRO («Гайд про»), в которой мы ищем ответы на самые «шкурные» вопросы тагильчан. Guide PRO всё, что полезно знать для комфортной жизни в Нижнем Тагиле.

Почему я вообще должен думать о ненужных вещах? Выбросил и забыл!

По данным ООН, производство одежды занимает второе место после нефтегазовой промышленности по уровню загрязнения окружающей среды отходами. Каждый год до 85% купленных вещей оказывается на свалках, ведь в среднем одну вещь человек носит менее 12 месяцев. Индустрия моды наносит планете больше вреда, чем полёты самолётов или морские перевозки.

Начиная с 2000 года в мире стали производить в 2 раза больше одежды. Модные бренды теперь предлагают 5 коллекций в год вместо прежних двух. При этом срок ношения одежды сократился в 2 раза.

Способ 1. Отдать одежду через группы в соцсети «ВКонтакте»: «Отдам даром», «Барахолка Нижний Тагил»

В этих группах сидят тысячи пользователей, которые готовы забрать вашу одежду самостоятельно. У многих участников сообществ даже стоят уведомления на новые записи. Обычно одежду забирают в течение часа.

Способ 2. Отдать одежду в секонд-хенд «Барахольщицы» (Карла Маркса, 42а, каб. 29)

Здесь требования к одежде более жёсткие. В этом магазине принимают только те вещи, которые сейчас в моде. И конечно, вся одежда должна выглядеть как новая. Вещи с пятнами и дырками в секонде не принимают. Если футболка не соответствует требованиям магазина, её могут не взять.

Но плюс в том, что вам возвращаются 70% с продажи. О стоимости одежды вы договариваетесь с продавцами заранее.

Способ 3. Передать одежду нуждающимся через Скорбященский монастырь (Красногвардейская, 55)

При женском монастыре действует Центр защиты материнства и детства «Дар жизни». На входе установлен «птичий домик», куда любой желающий может принести одежду и обувь для нуждающихся. Но помните, что все вещи должны быть чистыми и зашитыми, ведь у бездомных нет стиральных машин, иголок и ниток.

Способ 4. Отнесите вещи на своп-вечеринку

Своп (англ. swap — «поменять, заменить») работает по принципу «отдай ненужное, возьми необходимое». Его участники обмениваются одеждой, книгами, цветами, игрушками и другими вещами. Раз в полгода тагильские экоактивисты проводят своп-вечеринку. Дату следующей акции можно узнать в группе в соцсети «ВКонтакте» «Своп | Обмен вещами | Экология». Там вы не только отдадите ненужную одежду, но и найдёте желаемую вещь.

Способ 5. Отнести старинные вещи в антикварный магазин «Гавань вековъ» (Первомайская, 27; Газетная, 85)

Если у вас дома осталась офицерская форма от прадедушки, не выбрасывайте её в урну — эта вещь может пригодиться коллекционерам. Отнесите архаическую одежду в антикварный магазин, там вам за неё ещё и заплатят.

Способ 6. Сдайте вещи на переработку в H&M (ТРЦ DEPO, Свердловское шоссе, 65)

В H&M на кассе вы можете сдать минимум три ненужные вещи продавцу. Он их заберёт, а взамен выдаст скидочные купоны. За каждый пакет выдаётся один купон. Он действует на один любой товар в чеке.

На сайте H&M сказано, что сдать можно любой текстиль вне зависимости от бренда, состава материала и состояния: нижнее бельё, шнурки, колготки, носки, гольфы, постельные принадлежности, хоть шторы несите.