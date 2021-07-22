Guide PRO. Наш дом разваливается на глазах: кто и как должен признать его аварийным?

В доме стало невозможно жить — заходить в подъезд опасно, всё осыпается и вот-вот обрушится на головы. Острое желание собственников квартир в подобных домах звучит одинаково: пусть снесут наш старый дом и предоставят новый. Но как правильно и по закону отстаивать свои права на безопасное и комфортное проживание? Кто и как должен признать дом аварийным? Этому посвящён новый выпуск нашей рубрики Guide PRO.

Какой дом считается аварийным?

Дом считается аварийным, если:

- несущие конструкции находятся в аварийном состоянии или у них имеются повреждения и деформации, свидетельствующие о том, что несущая способность строения исчерпана и есть опасность обрушения дома;

- есть крены дома, которые могут вызвать потерю устойчивости здания;

- физический износ дома или отдельных его частей снижается до недопустимого уровня надёжности здания;

- параметры микроклимата жилого помещения не позволяют обеспечить соблюдение необходимых санитарно‑эпидемиологических требований и гигиенических нормативов;

- повышается содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, уровень радиационного фона или шума, вибрации, электромагнитных полей.

Что необходимо сделать в первую очередь?

Чтобы признать дом аварийным, нужно поднять этот вопрос на общем собрании жильцов. Как только будет дано согласие собственников, можно приступать к сбору следующих документов:

- заявление о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- копии документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- если в доме есть нежилые помещения, их необходимо признать жилыми — для этого нужно сделать проект реконструкции;

- заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома;

- заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания — по усмотрению заявителя.

Какие организации проводят обследование и сколько это стоит?

Чтобы обследовать дом на предмет аварийности, можно, например, обратиться в ООО «Уральская палата судебной экспертизы», которое базируется в Екатеринбурге, однако его специалисты выезжают и в другие города.

Цена зависит от объекта, который необходимо будет исследовать. Например, экспертиза двухэтажного барака на 16 квартир обойдётся жильцам примерно в 90 тысяч рублей, плюс необходимо дополнительно оплатить выезд специалиста на место.

Куда дальше идти с собранными документами?

Вы должны подать документы в межведомственную комиссию при администрации Нижнего Тагила. Членами комиссии становятся представители органов местного самоуправления, уполномоченные на проведение жилищного надзора, а также надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, промышленной, пожарной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и государственного контроля.

Члены комиссии вправе назначить дополнительные обследования, результаты которых приобщаются к документам. Они должны рассмотреть заявление в течение 30 дней с даты его регистрации.

Какое решение может принять комиссия?

Существует перечень решений, которые может принять комиссия:

1. О соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания.

2. О необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки, а после этого — о продолжении процедуры оценки.

3. О несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признаётся непригодным для проживания.

4. О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

5. О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.

По завершении оценки пригодности жилья комиссия примет решение и выдаст вам на руки соответствующее заключение.

Что, если комиссия признала дом пригодным для проживания?

Даже если специализированная организация признала дом непригодным для проживания, комиссия может вынести обратное решение. Собственники в этом случае могут обратиться в прокуратуру. Если прокуратура увидит нарушения в работе комиссии, то через суд может обязать администрацию города вновь обследовать дом.

Когда мне выдадут ключи от нового жилья?

После вынесения заключения дом вносят в региональный реестр по переселению. В случае экстренной ситуации жильцы выселяются сразу, после чего в короткие сроки им выдаются ключи от новых квартир. В остальных случаях время на переселение определяется в порядке очереди и по наличию нового жилого фонда.

Собственники при этом сохраняют права на аналогичное жильё по метражу и количеству комнат. В новых квартирах обязательно должна быть сделана чистовая отделка и подключены коммуникации. Допускается и выдача квартиры большей площади, но с доплатой. Также жители аварийного дома вместо новой квартиры могут получить компенсацию.