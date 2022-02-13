Guide PRO. Кто должен чистить тротуары и дороги во дворах?

В Нижнем Тагиле температурные качели и снегопады превратили улицы и дворы в полосу препятствий. На проезжей части и пешеходных дорожках снежная каша, по которой невозможно ни пройти, ни проехать. Кто отвечает за уборку снега и куда обращаться, если ваш двор не чистят? На эти и другие актуальные вопросы зимы отвечаем в новом выпуске полезной рубрики Guide PRO.

Кто отвечает за содержание внутриквартальных проездов?

За содержание внутриквартальных и межквартальных проездов, в большинстве случаев являющихся автомобильными дорогами общего пользования, отвечают собственники. Согласно Жилищному кодексу РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит общее домовое имущество, в том числе и земельный участок, на котором расположен дом с его детской площадкой, дорогами и парковками.

Если же земельный участок под домом не поставлен на кадастровый учёт, то земля принадлежит муниципалитету. За дороги, находящиеся в муниципальной собственности, ответственность несут органы местного самоуправления. Если муниципалитет определил для содержания дороги подрядчика, то именно он будет нести ответственность за качество уборки снега.

Я выяснил, что за содержание дорог возле моего дома отвечает муниципалитет. Куда обращаться, чтобы двор почистили от снега?

Вы можете обратиться напрямую в администрацию города по телефонам 8 (3435) 41-00-11, 8 (3435) 41-09-82. Также сообщить о проблеме можно через специальную форму на портале госуслуг.

В нашем доме находится офис/магазин. Его собственники должны следить за чистотой тротуаров?

В каждом районе имеется дорожно-эксплуатационное управление, которое обеспечивает очистку дорог и тротуаров от снега. Если у собственника коммерческого помещения заключено соглашение о содержании прилегающей территории с муниципальными властями, то обязанность по уборке и вывозу снега будет лежать на нём.

А когда владелец магазина действует на основании договора аренды, уборка снега является ответственностью собственника. В таком случае нужно смотреть договор и разбираться, кто именно отвечает за содержание территории.

Что делать, если снег во дворе почистили плохо?

Собственники МКД имеют право контролировать качество проведённых управляющей компанией работ. В ходе проверок фиксируйте нарушения, требуйте, чтобы специалисты УК их устраняли. Оставить заявку можно через аварийно-диспетчерскую службу УК. Найти контакты можно в квитанции, на сайте компании или на сайте Государственной информационной системы ЖКХ.

Важно отметить, что, принимая у вас заявку, сотрудник УК должен сообщить её номер и свою фамилию. А после записать ваши Ф.И.О. и адрес проживания.

Что делать, если после моего обращения снег так и не почистили?

Нужно написать жалобу руководителю УК. Образец жалобы должен быть размещён на информационном стенде в офисе компании, а также на сайте «Госуслуги». Жалоба составляется в двух экземплярах: один остаётся в УК, а во втором её представители должны поставить отметку и отдать вам.

Если и официальная жалоба на имя руководителя УК не помогла, смело обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). ГЖИ должна провести свою проверку и выявить факты нарушений. Руководителя УК в таком случае привлекут к административной ответственности: выпишут штраф и заставят устранить все нарушения.

Что делать, если ничего не меняется после предыдущих шагов?

Стоит обратиться в Роспотребнадзор, поскольку снег и лёд на пешеходных дорожках и крыльце подъезда являются потенциальной угрозой вашему здоровью. Также можно обратиться в районную прокуратуру.

Суд является крайней инстанцией. Обращаться в суд имеет смысл, если вам был нанесён ущерб из-за бездействия УК. Подавать заявление можно не позднее трёх лет с момента нарушения.