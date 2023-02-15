Guide PRO. Как защититься от агрессивных бродячих собак и что нельзя делать при встрече с ними?

В Нижнем Тагиле участились случаи нападения бездомных собак на горожан. Проблема отлова и стерилизации животных остаётся актуальной на протяжении многих лет. Журналист АН «Между строк» пообщалась с кинологом, хендлером нижнетагильского клуба собаководства «Контакт» Евгенией Гронской, которая развенчала мифы о дворовых псах и рассказала о правилах поведения при встрече с ними. Мы узнали также, можно ли подкармливать на улице бездомных собак, кто чаще становится мишенью для них и как защититься от нападения.

Как понять, опасна ли бездомная собака, которая повстречалась вам на пути?

Все бродячие псы опасны, 90% из них — это практически дикие животные. Разговоры зоозащитников о том, что большинство бездомных собак — животные, от которых отказались их хозяева, — миф. Городские дворы, теплотрассы, пустыри, заброшенные здания и долгострои заселяют именно дикие собаки, совершенно не зависящие от человека и живущие по своим законам. Поэтому при встрече с бродячей собакой лучше постараться обойти её стороной. Не разговаривать с ней, не угощать едой, не пытаться погладить.

Где и когда встреча с бездомными собаками представляет наибольшую опасность?

У бездомных собак есть своя кормовая база. Как правило, это отходы, выброшенные в мусорные баки, и импровизированные «кормушки», которые устраивают неравнодушные граждане. Места, где собаки питаются, представляют главную опасность, поскольку они их охраняют и не пускают к ним посторонних. Кроме того, очень опасны места, где есть недавно родившие особи. Такие лежбища могут располагаться вблизи тех самых «кормушек». При виде случайных прохожих они могут воспринять их появление как угрозу, будут оберегать своих щенков и проявлять агрессивность. Собачьи «свадьбы» также представляют серьёзную угрозу. Во время таких игр самцы в надежде заполучить самку устраивают между собой бои и могут напасть на проходящего мимо человека.

Кто служит главной мишенью для бродячих собак?

Собаки великолепно чувствуют человеческий страх. Самая уязвимая категория — люди, которые их боятся. Животные отлично считывают невербальную информацию: мимику, неуверенность в движении, робость походки. Часто их целью становятся дети, пожилые люди, а также хозяева домашних собак, выгуливающие своих питомцев. Кроме того, под прицелом оказываются быстро движущиеся мишени: велосипедисты, самокатчики, любители пробежек на свежем воздухе. Здесь срабатывает инстинкт, животное хочет догнать «добычу». Мишенью также могут стать люди, выделяющиеся из общей массы, машущие руками, активно жестикулирующие, разговаривающие на повышенных тонах, нетрезвые граждане с нетвёрдой походкой.

Что делать, если собаки хотят напасть на вас?

Глядя на животных, нужно наклониться и сделать вид, что подбираете с земли палку или камень. При этом можно уверенно и грозно крикнуть агрессивному псу: «Уходи!» Восемь из десяти собак убегут. При встрече с животными нельзя поворачиваться к ним спиной. По возможности необходимо натянуть рукава на ладони и выставить вперёд сумку или пакет, который держите в руках. Прикрыть лицо, кричать и звать на помощь. Постараться спокойно и ровно, без резких движений направляться от собак в сторону многолюдного места. И главное, не паниковать.

Что брать с собой на улицу, чтобы защититься от нападений?

Для этой цели подойдёт электрический шокер. Как правило, достаточно одного щелчка в воздух для того, чтобы спугнуть целую стаю собак. Также можно использовать перцовый баллончик. Ребёнку лучше приобрести ультразвуковой отпугиватель.

Как сократить численность бродячих собак и справиться с проблемой их нападения на людей?

Проблему можно решить только регулированием численности бездомных собак на улице. Отлов, стерилизация, ограниченное время в приюте, дающее шанс на обретение хозяев, и эвтаназия по истечении этого срока. Звучит пессимистично, но другого пути в решении этого вопроса нет.