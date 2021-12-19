Guide PRO. Как законно срубить живую ель к Новому году и почему она экологичнее искусственной?

Большинство людей перешли на искусственные ёлки, но настоящую ель сложно заменить. Она по-особенному пахнет и создаёт праздничное настроение в доме. В новом выпуске Guide PRO расскажем, почему лучше ставить живую ёлку, где её купить и сколько она стоит.

Почему живая ёлка лучше искусственной?

Искусственная ёлка вредна для окружающей среды. Большую часть искусственных деревьев изготавливают в Тайване и Китае, а значит, везут издалека, тратят топливо, транспорт выбрасывает парниковые газы, которые загрязняют атмосферу. Также при производстве пластиковых ёлок часто используют полихлорвинил, из-за которого такие деревья невозможно переработать, а само производство может быть токсичным. По данным Greenpeace, искусственная ёлка окупает свой экологический след только в том случае, если её используют на протяжении 20 лет. Поэтому лучше покупать настоящую ель.

Как законно срубить ёлку? Способ № 1.

Для начала нужно получить разрешение на рубку ели через отдел экологии администрации Нижнего Тагила. Чтобы заготовить хвойное дерево, нужно с 16 по 30 декабря прийти в отдел по экологии и природопользованию мэрии по адресу Мира, 53, кабинет № 15 и оформить договор купли-продажи (для этого возьмите паспорт). После оплаты квитанции отправляйтесь в лес. Срубить деревья можно будет в районе Старателя и спорткомплекса «Аист».

За ель, сосну или пихту высотой до метра в администрации попросят всего 28 рублей 53 копейки, до 2 метров — 57 рублей 10 копеек, до 3 метров — 85 рублей 61 копейку, до 4 метров — 114 рублей 14 копеек. Один человек может срубить до трёх деревьев.

Как законно срубить ёлку? Способ № 2.

Купить новогоднее дерево можно через местное лесничество (Лебяжинская, 2а). Правда, там дерево обойдётся дороже, но и ареал рубки будет намного шире: Горбуново, Балакино, Серебрянский тракт, Вагонка. Каждый метр хвойного дерева будет стоить 59 рублей 34 копейки. Максимум можно срубить до двух деревьев.

В лесничестве необходимо предъявить паспорт для оформления договора купли-продажи. После оплаты квитанции вам укажут участок для рубки.

Жителям Пригородного района не нужно специально ехать в Нижний Тагил. В каждом населённом пункте есть своё участковое лесничество, в котором также выдают разрешения на рубку.

Что будет, если срубить ель без разрешения?

В период заготовки елей в Свердловской области проходят рейды по поиску браконьеров. В лесах уже начали дежурить сотрудники службы экологической безопасности и МВД. Если они обнаружат нарушителя без документов, то составят протокол и заставят выплатить штраф в стократном размере от цены дерева. Поэтому, собираясь в лес, возьмите договор купли-продажи, квитанцию об оплате и паспорт.

Что делать с ёлкой после Нового года?

После праздника большинство людей выбрасывают ёлку на ближайшую мусорку. Но в идеале её нужно сдать на переработку. В Нижнем Тагиле акцию по утилизации ёлок ежегодно проводил магазин фермерских товаров «От поля до вилки», но сейчас заведение закрылось и пока неизвестно, будет ли в городе проходить сбор новогодних деревьев.

Запасной вариант — отвезти ёлку в Екатеринбург и уже там сдать на переработку. В прошлом году отживших свой век лесных красавиц принимали в районах Академический, Солнечный, Уралмаш, а также в торговом центре «МЕГА».