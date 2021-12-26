Guide PRO. Как уберечь себя и своего ребёнка от гриппа и ОРВИ?

Не новость, что в холодное время многие болеют гриппом. В рамках нашей рубрики Guide PRO мы решили разобраться, как обезопасить себя и своего ребёнка от простуды и можно ли избежать заболевания. Ответить на некоторые, казалось бы, очевидные вопросы помогла Юлия Мартемьянова, врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделением Детской городской больницы.

Грипп или ОРВИ?

Если простуда вызвана вирусом, то болезнь именуют ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция). Грипп тоже относится к ОРВИ, так как возбудитель болезни (вирусы гриппа A, B или C) проникает в организм при дыхании.

Простуда — это собирательное и неофициальное название разнообразных острых респираторных заболеваний, поражающих верхние дыхательные пути: нос, носоглотку, рот, глотку и гортань.

Как понять, что ребёнок заболел?

К первым признакам заболевания относятся: высокая температура, кашель, боль в горле, ломота в теле, головная боль, озноб, слабость и потеря аппетита.

Что делать при первых симптомах?

При первых симптомах необходимо вызвать врача на дом. Специалисты рекомендуют не приходить в поликлинику самостоятельно, чтобы не заразить других.

Вызвать врача на дом можно по телефону регистратуры своей поликлиники. Но если дозвониться не удалось, то записаться на приём можно на сайте Министерства здравоохранения Свердловской области. Для этого необходимо выбрать медицинское учреждение по месту прописки и записаться по номеру медполиса.

Как отличить грипп от ОРВИ?

Самочувствие: при гриппе ухудшается внезапно, при ОРВИ — постепенно, но быстро.

Симптомы интоксикации: при гриппе ярко выражены, при ОРВИ проявляются повышенной утомляемостью.

Головная боль: при гриппе интенсивная и без употребления болеутоляющих может не пройти, при ОРВИ голова может болеть, но не слишком сильно.

Налёт на языке: при гриппе его нет, при ОРВИ может присутствовать белый или желтоватый налёт.

Покраснение глаз: при гриппе возникает в первые часы заболевания, при ОРВИ может возникнуть через несколько дней, если произойдёт бактериальное заражение.

Бессонница: при гриппе возможна во время всей болезни, при ОРВИ — только в первые сутки.

Как предупредить болезнь?

Главной мерой профилактики гриппа врачи считают вакцинацию. Часто из-за отсутствия прививки некоторые дети и взрослые могут перенести осложнения, такие как пневмония, отит, нарушение функций сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.

Детям, посещающим школы и детские сады, прививку могут сделать непосредственно в образовательном учреждении при наличии согласия от родителей. Вакцинация от гриппа показана детям с 6 месяцев до 18 лет.

Может ли ребёнку помочь пресловутая коробочка с чесноком на шее?

У чеснока есть прекрасные бактерицидные свойства. Он выделяет биологически активные вещества, фитонциды, не только при употреблении в пищу, но и в окружающую среду. Чеснок, как элемент нетрадиционной медицины, действительно может использоваться для профилактики, но не для лечения заболеваний, говорят врачи.

Как уберечь себя от заболевания и сформировать здоровый иммунитет?

Некоторым детям вакцинация может быть противопоказана, если у них есть определённые аллергические реакции или неврологические отклонения. Всё это очень индивидуально, но повысить свой иммунитет всегда можно.

Чтобы быть менее подверженным болезням необходимо:

• закаляться;

• обязательно заниматься каким-либо видом физической активности;

• одевать детей по погоде;

• проветривать помещение;

• больше времени проводить на свежем воздухе;

• чаще мыть руки с мылом;

• принимать витамины в разгар сезона заболеваемости;

• разнообразно питаться, употреблять больше овощей и фруктов, пить морсы из замороженных ягод;

• избегать стрессов.