Guide PRO. Как спастись от тополиного пуха? 

Тополиный пух, жара... аллергия. Именно так хочется завершить строчку всем известной песни в дни цветения тополя, которые стоят в Нижнем Тагиле. Не заметить «тополиный снегопад» в городе сложно, ведь он мешает жить не только аллергикам, но и здоровым людям. О том, как спастись от пуха и помочь своему организму при первых признаках аллергии, расскажем вместе с тагильским фельдшером, автором блога о скорой помощи @dr.life03 Кариной Ланцовой в новом выпуске Guide PRO.

От тополиного пуха страдают только аллергики?

Не совсем так. Во-первых, аллергию вызывает не пух, а пыльца трав, цветущих деревьев и кустарников, которую может переносить тополиный пух. Именно поэтому «июньские снегопады» так непросто даются людям, страдающим аллергией на любые цветущие растения.

Во-вторых, пух, попадая в нос, глаза и рот, может вызывать раздражение слизистых даже у здоровых людей. А это значит, что наши советы будут полезны всем.

Как не спутать реакцию организма на пух с ОРВИ?

Основные симптомы аллергии:

насморк, слёзы и першение в горле;

покраснение глаз;

отёки век;

кожный зуд;

температура при этом в большинстве случаев не повышается.

Нужно ли обращаться к врачу?

Если вы заметили у себя аллергическую реакцию, то не занимайтесь самолечением. Принимать антигистаминные (противоаллергические) препараты без консультации с врачом — плохая идея, поскольку каждое лекарство снимает разные симптомы и может вам не подойти. Тем более в арсенале современной медицины есть антигистаминные препараты 3-го и 4-го поколения не только в таблетках, но и в виде мазей, капель, назальных спреев. По словам Карины Ланцовой, отсутствие должного лечения может повлечь за собой усиление симптомов, а в худшем случае вызвать осложнение в виде бронхиальной астмы.

Аллергикам специалисты рекомендуют также обратить внимание на своё питание. В период цветения тополя избегайте употребления продуктов, которые могут усилить аллергию: цитрусовых, экзотических фруктов, красных овощей, ягод и мёда.

Если от тополей столько проблем, зачем они нужны?

Эти деревья хорошо очищают воздух. Кроме того, тополь считается самым живучим деревом, которое быстро разрастается и имеет хорошую листовую массу, что для промышленного города большой плюс. Однако с годами тополя начинают сильно «пылить», поэтому за их состоянием и обновлением должны следить городские службы.

Как защититься от тополиного пуха дома и в офисе?

Ограничьте попадание пуха в квартиру. Используйте москитные сетки на окнах. Если их нет, старайтесь открывать окна как можно реже. Если на улице стоит жара, то без кондиционера, увлажнителя воздуха или вентилятора будет непросто.

Чаще проводите влажную уборку — в идеале каждый день. Использовать пылесос не советуем: он быстрее раздует пух по углам, чем соберёт его.

Чаще стирайте постельное бельё и уличную одежду.

А можно ли как-то спастись от назойливого пуха на улице?

Старайтесь не гулять в сухую ветреную погоду. После дождя — пожалуйста!

Носите на улице защитную маску. Да, масочный режим отменили, но ведь маски спасают не только от коронавируса!

Носите солнечные очки, чтобы пух не попадал в глаза, а на голову надевайте шляпу или бейсболку. Обладательницам длинных локонов рекомендуем собирать их в пучок или заплетать косы, так пушинки меньше будут запутываться в волосах.

При возвращении с улицы примите душ, промойте нос физраствором и смените уличную одежду на домашнюю.

Мнение специалиста

«Многие считают, что отсутствие аллергии ранее даёт пожизненный “иммунитет”. Увы, это не так. Аллергия может появиться в любом возрасте, а для того, чтобы снизить риски её проявления, особенно в период цветения тополей, достаточно соблюдать пункты профилактики, приведённые в нашем гайде. Использование вышеупомянутых советов и своевременное обращение за медпомощью позволят не бояться пуха и наслаждаться прекрасным временем года», — заключает фельдшер Карина Ланцова.