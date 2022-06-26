Guide PRO. Как спастись от тополиного пуха? 

Тополиный пух, жара... аллергия. Именно так хочется завершить строчку всем известной песни в дни цветения тополя, которые стоят в Нижнем Тагиле. Не заметить «тополиный снегопад» в городе сложно, ведь он мешает жить не только аллергикам, но и здоровым людям. О том, как спастись от пуха и помочь своему организму при первых признаках аллергии, расскажем вместе с тагильским фельдшером, автором блога о скорой помощи @dr.life03 Кариной Ланцовой в новом выпуске Guide PRO.
От тополиного пуха страдают только аллергики?
Не совсем так. Во-первых, аллергию вызывает не пух, а пыльца трав, цветущих деревьев и кустарников, которую может переносить тополиный пух. Именно поэтому «июньские снегопады» так непросто даются людям, страдающим аллергией на любые цветущие растения.
Во-вторых, пух, попадая в нос, глаза и рот, может вызывать раздражение слизистых даже у здоровых людей. А это значит, что наши советы будут полезны всем.
Как не спутать реакцию организма на пух с ОРВИ?
Основные симптомы аллергии:
- насморк, слёзы и першение в горле;
- покраснение глаз;
- отёки век;
- кожный зуд;
- температура при этом в большинстве случаев не повышается.
Нужно ли обращаться к врачу?
Если вы заметили у себя аллергическую реакцию, то не занимайтесь самолечением. Принимать антигистаминные (противоаллергические) препараты без консультации с врачом — плохая идея, поскольку каждое лекарство снимает разные симптомы и может вам не подойти. Тем более в арсенале современной медицины есть антигистаминные препараты 3-го и 4-го поколения не только в таблетках, но и в виде мазей, капель, назальных спреев. По словам Карины Ланцовой, отсутствие должного лечения может повлечь за собой усиление симптомов, а в худшем случае вызвать осложнение в виде бронхиальной астмы.
Аллергикам специалисты рекомендуют также обратить внимание на своё питание. В период цветения тополя избегайте употребления продуктов, которые могут усилить аллергию: цитрусовых, экзотических фруктов, красных овощей, ягод и мёда.
Если от тополей столько проблем, зачем они нужны?
Эти деревья хорошо очищают воздух. Кроме того, тополь считается самым живучим деревом, которое быстро разрастается и имеет хорошую листовую массу, что для промышленного города большой плюс. Однако с годами тополя начинают сильно «пылить», поэтому за их состоянием и обновлением должны следить городские службы.
Как защититься от тополиного пуха дома и в офисе?
- Ограничьте попадание пуха в квартиру. Используйте москитные сетки на окнах. Если их нет, старайтесь открывать окна как можно реже. Если на улице стоит жара, то без кондиционера, увлажнителя воздуха или вентилятора будет непросто.
- Чаще проводите влажную уборку — в идеале каждый день. Использовать пылесос не советуем: он быстрее раздует пух по углам, чем соберёт его.
- Чаще стирайте постельное бельё и уличную одежду.
А можно ли как-то спастись от назойливого пуха на улице?
- Старайтесь не гулять в сухую ветреную погоду. После дождя — пожалуйста!
- Носите на улице защитную маску. Да, масочный режим отменили, но ведь маски спасают не только от коронавируса!
- Носите солнечные очки, чтобы пух не попадал в глаза, а на голову надевайте шляпу или бейсболку. Обладательницам длинных локонов рекомендуем собирать их в пучок или заплетать косы, так пушинки меньше будут запутываться в волосах.
- При возвращении с улицы примите душ, промойте нос физраствором и смените уличную одежду на домашнюю.
Мнение специалиста
«Многие считают, что отсутствие аллергии ранее даёт пожизненный “иммунитет”. Увы, это не так. Аллергия может появиться в любом возрасте, а для того, чтобы снизить риски её проявления, особенно в период цветения тополей, достаточно соблюдать пункты профилактики, приведённые в нашем гайде. Использование вышеупомянутых советов и своевременное обращение за медпомощью позволят не бояться пуха и наслаждаться прекрасным временем года», — заключает фельдшер Карина Ланцова.