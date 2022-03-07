Guide PRO. Как не сойти с ума от информационного шума? 

С конца февраля, когда началась военная спецоперация на Украине, многие жители Нижнего Тагила ощутили на себе, как новости влияют на их психологическое состояние. Если вы постоянно испытываете тревогу, читая новости, но не можете оторваться от скроллинга новостных лент, значит, вы утонули в информационном шуме и вас пора спасать. Вместе с психологом Муниципальной службы практической психологии Нижнего Тагила Марией Файзуллиной мы подготовили гайд по психологической самопомощи. Из него вы узнаете, как распознать фейк-ньюс, чем опасен для здоровья информационный перегруз, как преодолеть тревожное состояние и избавиться от навязчивых негативных мыслей.

В стране и мире происходят важные события, мне нужно быть в курсе!

Любая информация вызывает эмоции: интерес, любопытство, радость или, наоборот, страх, злость, гнев, тревогу и панику. По словам психолога Марии Файзуллиной, человек, обращающий внимание на свою «эмоциональную гигиену», будет избирательно относиться к поступающей информации. А если вас легко выбить из колеи, вывести из душевного равновесия, вы должны сознательно ограничивать негативный информационный поток. Да, ничего не видеть и не слышать не получится, но, по крайней мере, вы не будете сами себя накручивать, говорит психолог.

Чем вредит информационная перегрузка?

Ухудшает навыки принятия решений.

Снижает концентрацию внимания.

Повышает вероятность синдрома выгорания и увеличивает стресс.

Приводит к проблемам со здоровьем.

Постоянная тревожность из-за происходящих событий, на которые вы не можете повлиять, может привести к потере контакта с собственными ценностями.

Как распознать фейковые новости?

Нужно помнить, что не вся информация, которую мы потребляем, достоверна. Поэтому в большом информационном потоке важно сохранять критическое мышление и распознавать фейк-ньюс.

Итак, как отличить реальную новость от фейковой?

1. Проверьте источник информации. Доверяете ли вы этому изданию? Кому оно принадлежит и какую позицию занимает? Помните, что профессиональные издания обязаны проверять достоверность информации и отвечают за неё своей репутацией.

2. Проверьте другие источники. Сообщают ли об этом факте другие авторитетные новостные источники?

3. Сохраняйте критическое мышление. Нередко первоисточник фейковых новостей публикует их для того, чтобы вызвать сильные эмоции. Поэтому не лишним будет задать себе несколько вопросов: с какой целью написана заметка? Продвигает ли она определённые взгляды?

4. Проверьте подлинность изображений. Фотографии несложно подделать или выдать изображённых на них людей за кого-то другого. Проверить, где ранее использовался снимок, можно через обратный поиск изображений в Google и «Яндексе».

Как защитить себя от информационного шума?

1. Выделите конкретное время на чтение или просмотр новостей: например, 20 минут днём и 20 минут вечером.

2. Не нужно начинать свой день с новостей. С утра человек наиболее эмоционально уязвим, так что не стоит портить себе настроение на весь день.

3. Отключите уведомления на смартфоне и отпишитесь от ненужных пабликов и каналов.

4. Соблюдайте режим работы и отдыха. Не забывайте про физические нагрузки и активный отдых. После рабочего дня психолог рекомендует совершить прогулку. Лучше в одиночестве, без смартфона и музыки в наушниках.

5. Избегайте катастрофизации событий. Помните, что ваша тревога мнима, ведь здесь и сейчас вам ничего не угрожает.

6. Фокусируйтесь на том, что у вас есть хорошего и за что вы благодарны (семья, работа, близкие люди, любимые занятия). Это не значит, что вы превращаетесь в бесчувственного робота, сочувствие и сострадание должны быть, но не ценой собственного психологического здоровья, говорит Мария Файзуллина.

Справиться с тревогой самостоятельно не получается. Куда я могу обратиться за помощью?

Жители Нижнего Тагила могут получить бесплатную психологическую консультацию очно или по телефону у специалистов в нескольких учреждениях:

1. Муниципальная служба практической психологии. Адрес: Центр образования № 1, Карла Либкнехта, 30. Записаться на консультацию можно по телефону 8 (3435) 43-47-84.

2. Отдел социально-правовой поддержки и профилактики Городского дворца молодёжи. Бесплатную консультацию могут получить горожане от 18 до 30 лет. Запись по телефону 8 (3435) 41-10-20.

3. Молодёжная линия телефона доверия в Нижнем Тагиле работает с 18:00 до 08:00 ежедневно. Можно звонить по номеру 8 (3435) 41-39-85, а также писать сообщения на почту help-nt@mail.ru.

4. Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей. Работает круглосуточно и анонимно по номеру 8-800-2000-122.

5. Также можно позвонить на телефоны доверия экстренной психологической помощи Министерства здравоохранения Свердловской области: 8-800-300-83-83 (для детей и подростков), 8-800-300-11-00 (для взрослых).