Guide PRO. Как и на чём сэкономить в кризис?

Больше половины россиян живёт от зарплаты до зарплаты. У кого-то при низком уровне доходов не получается откладывать деньги на так называемую финансовую подушку безопасности, кто-то не умеет контролировать расходы и правильно распределять свои средства. В нынешней ситуации экономической турбулентности вопрос, как и на чём начать экономить деньги, актуален как никогда. О том, как рассчитать каждую копеечку и отказаться от жизни в кредит, расскажем в новом выпуске полезной рубрики Guide PRO.

Первый шаг — учёт расходов

Первый шаг к экономии денег — начать учёт своих доходов и расходов. Сохраняйте чеки после каждой покупки и ведите учёт в специальном блокноте. После того как у вас появятся данные, распределите их по категориям: продукты питания, коммунальные услуги, одежда, развлечения, автомобиль.

Если вы чаще всего оплачиваете покупки банковской картой, то траты можно отслеживать в личном кабинете банка. Выписки расходов можно фильтровать по категориям, что значительно упростит подсчёт.

Старайтесь откладывать 10% зарплаты или складывайте в копилку сдачу из магазинов.

На чём сэкономить в первую очередь?

Сократите количество походов в кафе и рестораны, чаще готовьте дома.

Попробуйте хотя бы один день в неделю не совершать покупок в онлайн-магазинах.

Откажитесь от доставки из магазинов и кафе. А если побаловать себя очень хочется, сделайте заказ и заберите его самостоятельно. Некоторые рестораны доставки делают скидку на самовывоз.

Пересмотрите свои продуктовые привычки

Старайтесь ходить в магазин с конкретным списком покупок.

Перед походом в магазин проверьте цены на сайтах разных ритейлеров. Так вы сможете сравнить цены и найти актуальные акции.

Закупайте продукты на неделю.

Не ленитесь наклоняться и изучать нижние полки. Как правило, самые дешёвые продукты находятся именно на них!

Присмотритесь к менее именитым брендам. Зачастую вкусовые характеристики продуктов разных марок отличаются не сильно.

Не переплачивайте за упаковку. Так, молоко в невзрачном пакете может быть вкуснее и дешевле напитка в бутылке.

Меньше трат на новый гардероб и салоны красоты

Модную и недорогую одежду можно приобрести в секонд-хендах и на барахолках.

А новая причёска или маникюр обойдутся дешевле, если записаться на услуги в качестве модели для начинающих мастеров. Такие предложения периодически встречаются в социальных сетях.

Сократите потребление воды и электричества

Экономия ресурсов — отличный способ не только уменьшить коммунальные счета, но и помочь планете. Вот несколько советов.

Отключайте свет при выходе из комнаты. Используйте энергосберегающие лампы.

В посудомоечную машину загружайте большое количество посуды.

В стиральную машину не добавляйте слишком много порошка, ведь на дополнительные полоскания белья техника потребляет больше энергии.

Принимайте душ вместо ванны и всегда отключайте воду во время чистки зубов или бритья.

Как экономить на интернете и подписках?

В первую очередь проведите ревизию услуг, к которым вы подключены. Постоянно проверяйте предложения от конкурентов и в случае выгодных условий переходите к ним. Но перед тем, как менять тариф, стоит оценить, сколько вы реально тратите минут, СМС и гигабайтов интернета в месяц. Если вы потребляете мало трафика, имеет смысл переподключиться на тариф с меньшим лимитом или отказаться от безлимитного интернета.

Самый простой способ экономии на подписках — использовать промокоды. Если вам подписка нужна постоянно, можно оплатить её на год вперёд. Некоторые сервисы дают при этом хорошую скидку.

На время отдыха или длительных рабочих поездок не забывайте приостанавливать услуги в личном кабинете вашего провайдера.