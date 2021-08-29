Guide PRO. Хочу быть волонтёром в Нижнем Тагиле. Куда можно записаться?

Если у вас возникла потребность безвозмездно помогать, но вы не знаете, кому больше всего нужна ваша поддержка, — новый выпуск рубрики Guide PRO точно для вас. Разбираемся, куда можно записаться в Нижнем Тагиле, чтобы стать волонтёром.

Кто может стать волонтёром?

Волонтёром может стать любой желающий. Но несовершеннолетним необходимо разрешение от родителей, а детям до 14 лет — сопровождение официальных представителей.

Хочу быть волонтёром официально. Как получить волонтёрскую книжку?

Личная книжка волонтёра — это уникальный документ, куда могут вноситься достижения добровольца в общественной жизни города. Её также называют «паспортом активиста». Книжка доказывает, что человек участвует в благотворительности, а также даёт дополнительные баллы, которые могут пригодиться при поступлении в вуз.

Для оформления электронной волонтёрской книжки нужно зарегистрироваться на сайте https://dobro.ru/ и получить уникальный id-номер.

Чтобы получить бумажную версию, необходимо сделать фотографию 3 x 4 и копию паспорта (страницы с фотографией и пропиской).

Документы нужно принести в Управление по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Нижнего Тагила (ул. Огаркова, 5, эт. 4, каб. 402) и заполнить заявление.

Запишитесь в «Красный Крест»

Добровольцы и сотрудники Российского Красного Креста (КК) помогают людям, оказавшимся в кризисной ситуации, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, малоимущим семьям, пенсионерам и инвалидам.

Чтобы стать членом движения, нужно обратиться в местное отделение КК, находящееся в здании Нижнетагильского медколледжа. Там необходимо написать заявление в свободной форме и заплатить годовые членские взносы (10 руб. для студентов и 500 руб. для остальных). В течение 10 дней, если вашу кандидатуру одобрят, вы получите именной членский билет и информацию об акциях.

Стать добровольцем КК можно и без членского билета. Нужно позвонить руководителю нижнетагильского отделения КК Валентине Шишкиной по телефону + 7 (912) 627-55-50. Информацию обо всех предстоящих акциях можно узнать в официальной группе «Российский Красный Крест г. Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Станьте автоволонтёром

Автоволонтёры доставляют на машинах вещи первой необходимости (лекарства, продукты, одежду и т. д.), отвозят детей-инвалидов на реабилитационные мероприятия, перевозят инвалидные коляски.

Если вы хотите присоединиться к команде, напишите об этом в группу во «ВКонтакте» «Автоволонтёры НТ — Нижний Тагил» или позвоните по телефону +7 (912) 696-63-15 (Елена). Вам скажут, кому в ближайшее время понадобится ваша помощь.

Вступайте в организацию «Волонтёры Нижнего Тагила»

Волонтёры этой организации помогают в проведении различных массовых мероприятий, среди которых «Лыжня России», Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина, велопарад, конкурс «Молодая семья» и другие. Активисты там нужны всегда.

Чтобы стать волонтёром этой организации, достаточно вступить в группу во «ВКонтакте» «Волонтёры Нижнего Тагила». Там кураторы регулярно набирают активных людей к себе в команду. Записаться на мероприятие можно в режиме онлайн.

Присоединяйтесь к волонтёрскому штабу «Единой России»

Сейчас волонтёры штаба большую часть своей работы посвящают помощи коронавирусным больным. Они доставляют медикаменты заразившимся и возят врачей по вызовам. Также волонтёры помогают пенсионерам и всем нуждающимся. Эта организация единственная в Нижнем Тагиле оплачивает затраты волонтёров на бензин и проезд в транспорте.

Записаться в штаб можно по телефону +7 (908) 908-33-55 (Эльвира). Отметим, что желающие перед началом работы проходят очное собеседование. На нём куратор штаба узнаёт, к какой работе готов кандидат, как часто он сможет выходить на задания и насколько искренне человек хочет быть волонтёром.