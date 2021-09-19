Guide PRO. Что такое углублённая диспансеризация, зачем она нужна и где пройти её в Нижнем Тагиле

С 1 июля 2021 года в России запущена углублённая диспансеризация для всех, кто переболел коронавирусом. По мнению медиков, такое обследование поможет выявить возможные осложнения, которые даёт вирусная инфекция. В новом выпуске самой полезной рубрики АН «Между строк» Guide PRO рассказываем о том, как проходит углублённая диспансеризация и можно ли её пройти без справки о перенесённом COVID-19.

Чем отличается углублённая диспансеризация от обычной?

Общая диспансеризация включает определённый набор анализов и обследований на выявление сердечно-сосудистых патологий, онкологии и диабета. Обследование проводится бесплатно по полису ОМС. При углублённой диспансеризации акцент делается на заболеваниях системы кровообращения, по которой, как считают специалисты, чаще всего бьёт ковид.

Как проходит обследование?

Углублённая диспансеризация проводится в два этапа. Первый включает общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрию, рентген грудной клетки и приём у терапевта. По результатам исследований врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний, пациента направят на второй этап.

В него входят три обследования: эхокардиография, КТ лёгких и исследование сосудов нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, его направят на бесплатное лечение.

Где можно пройти углублённую диспансеризацию в Нижнем Тагиле?

Углублённая диспансеризация проходит во всех поликлиниках Нижнего Тагила: в горбольнице № 1, в Демидовской больнице, в городских поликлиниках № 3 и № 4, в горбольнице № 4 и горноуральской поликлинике. Записаться на диспансеризацию можно по телефонам регистратур или при личном визите. В Демидовской больнице и поликлинике на Новострое действует онлайн-запись через портал «Регистратура 96». С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и результаты ПЦР-теста, если они есть на руках.

На диспансеризацию могут рассчитывать только переболевшие коронавирусом граждане

Как пояснил главный врач Демидовской ГБ Сергей Овсянников, с момента выздоровления должно пройти не менее двух месяцев. Если вы болели COVID-19, но не брали официальный больничный, вам нужно обратиться в регистратуру с письменным заявлением о желании пройти диспансеризацию и результатом ПЦР-теста.

Мне кажется, я болел коронавирусом, но ПЦР не делал. Как быть?

Вы можете записаться на обычную диспансеризацию. Граждане России с 40 лет имеют право на ежегодное бесплатное обследование. Россияне с 18 до 39 лет могут пройти диспансеризацию раз в три года. В 2021 году медики приглашают пациентов, родившихся в 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 годах.

Кроме того, раз в год можно посетить Центры здоровья, которые работают в поликлиниках на Окунева, 30 и Новострое, 24. Медики Центров здоровья измерят артериальное давление, ваши рост и вес, проведут ЭКГ и диагностику заболеваний глаз, а также экспресс-анализ уровня холестерина и глюкозы в крови. В завершение всех процедур пациент получит на руки специальную карту, в которую занесут все результаты проверок здоровья.

Обратиться в Центр здоровья можно в будни с 08:00 до 15:30. Записывают на обследование работники регистратуры или колл-центров: 8 (3435) 21-12-12 (поликлиника № 4), 8 (3435) 38-44-99 (поликлиника № 1). Также пройти обследование можно без предварительной записи, просто обратившись в регистратуру.