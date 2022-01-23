Guide PRO. Что делать, если ваш автомобиль эвакуировали на штрафстоянку?

Представьте, что вы выходите из дома, магазина или кафе и не находите свой автомобиль там, где его оставили. Вы в панике начинаете перебирать разные варианты. Угнали? Эвакуировали? Что делать? Куда звонить? На все эти вопросы отвечаем в новом выпуске самой полезной рубрики Guide PRO.

Прежде всего, нужно успокоиться

Угоны в Нижнем Тагиле стали настоящей редкостью. Поэтому сначала необходимо набрать номер дежурной части ГИБДД 8 (3435) 47-70-01, назвать модель, марку, год выпуска и адрес, где вы оставили свой автомобиль в последний раз. Вам либо подтвердят, что машина была эвакуирована на штрафстоянку, либо в худшем случае будут ждать от вас заявления об угоне.

В каких случаях могут эвакуировать ваш автомобиль

Если поставили машину под знаками, которые запрещают оставлять транспорт в данном месте. Если автомобиль припаркован на трамвайных путях, пешеходных переходах, узкой проезжей части, на остановке общественного транспорта или тротуаре. Водитель не имеет необходимых документов (прав, СРТС, полиса ОСАГО). Водитель лишён права управления или никогда его не имел. Водитель находится в состоянии опьянения.

Должен ли сотрудник ГИБДД звонить нарушителю, если на лобовом стекле автомобиля есть номер водителя?

В ГИБДД уверяют, что если вы оставили на лобовом стекле вашего авто записку с номером телефона, то сотрудник ДПС может вам позвонить и предупредить об эвакуации транспортного средства, но не обязан. Если вы успели быстро вернуться, то автомобиль не отправят на штрафстоянку, но протокол об административном правонарушении всё равно составят.

В каких случаях не отправят авто на штрафстоянку?

Если на машине есть знак «Инвалид». Если в салоне находится пассажир. Пассажиром может быть не только человек, но и животное.

Ваш автомобиль эвакуировали. Что делать?

В ГИБДД вам должны сказать, когда нужно приехать на штрафстоянку. Сотрудники ГИБДД на штрафстоянке (пока в Нижнем Тагиле одна штрафплощадка на Ермака, 3) выпишут вам два протокола: об административном правонарушении и о задержании транспортного средства. В ГИБДД на Мира, 57а вам оформят акт приёма-передачи транспортного средства. С этим документом возвращайтесь на штрафстоянку по адресу Ермака, 3. Если вам не отдают вашу собственность и не выдают расписку, вызывайте сотрудников полиции. Не оплачивать эвакуатор сразу можно согласно п. 11 ст. 27.13 КоАП. Получив разрешение от инспектора, постановление и данные о стоимости спецстоянки, автовладелец имеет право покинуть территорию.

Почему не эвакуируют авто, если оно стоит на газоне?

За парковку транспортных средств на газоне к ответственности привлекает администрация района, а не ГИБДД.

Что делать, если ваш автомобиль повредили при эвакуации?

Если вы застали процесс эвакуации, то вам повезло. В этом случае сразу можно проверить, прибавились ли на машине вмятины или царапины.

Если увидели повреждения: