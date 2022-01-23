Guide PRO. Что делать, если ваш автомобиль эвакуировали на штрафстоянку?

Представьте, что вы выходите из дома, магазина или кафе и не находите свой автомобиль там, где его оставили. Вы в панике начинаете перебирать разные варианты. Угнали? Эвакуировали? Что делать? Куда звонить? На все эти вопросы отвечаем в новом выпуске самой полезной рубрики Guide PRO.
Прежде всего, нужно успокоиться
Угоны в Нижнем Тагиле стали настоящей редкостью. Поэтому сначала необходимо набрать номер дежурной части ГИБДД 8 (3435) 47-70-01, назвать модель, марку, год выпуска и адрес, где вы оставили свой автомобиль в последний раз. Вам либо подтвердят, что машина была эвакуирована на штрафстоянку, либо в худшем случае будут ждать от вас заявления об угоне.
В каких случаях могут эвакуировать ваш автомобиль
- Если поставили машину под знаками, которые запрещают оставлять транспорт в данном месте.
- Если автомобиль припаркован на трамвайных путях, пешеходных переходах, узкой проезжей части, на остановке общественного транспорта или тротуаре.
- Водитель не имеет необходимых документов (прав, СРТС, полиса ОСАГО).
- Водитель лишён права управления или никогда его не имел.
- Водитель находится в состоянии опьянения.
Должен ли сотрудник ГИБДД звонить нарушителю, если на лобовом стекле автомобиля есть номер водителя?
В ГИБДД уверяют, что если вы оставили на лобовом стекле вашего авто записку с номером телефона, то сотрудник ДПС может вам позвонить и предупредить об эвакуации транспортного средства, но не обязан. Если вы успели быстро вернуться, то автомобиль не отправят на штрафстоянку, но протокол об административном правонарушении всё равно составят.
В каких случаях не отправят авто на штрафстоянку?
- Если на машине есть знак «Инвалид».
- Если в салоне находится пассажир. Пассажиром может быть не только человек, но и животное.
Ваш автомобиль эвакуировали. Что делать?
- В ГИБДД вам должны сказать, когда нужно приехать на штрафстоянку.
- Сотрудники ГИБДД на штрафстоянке (пока в Нижнем Тагиле одна штрафплощадка на Ермака, 3) выпишут вам два протокола: об административном правонарушении и о задержании транспортного средства.
- В ГИБДД на Мира, 57а вам оформят акт приёма-передачи транспортного средства.
- С этим документом возвращайтесь на штрафстоянку по адресу Ермака, 3.
- Если вам не отдают вашу собственность и не выдают расписку, вызывайте сотрудников полиции. Не оплачивать эвакуатор сразу можно согласно п. 11 ст. 27.13 КоАП. Получив разрешение от инспектора, постановление и данные о стоимости спецстоянки, автовладелец имеет право покинуть территорию.
Почему не эвакуируют авто, если оно стоит на газоне?
За парковку транспортных средств на газоне к ответственности привлекает администрация района, а не ГИБДД.
Что делать, если ваш автомобиль повредили при эвакуации?
Если вы застали процесс эвакуации, то вам повезло. В этом случае сразу можно проверить, прибавились ли на машине вмятины или царапины.
Если увидели повреждения:
- Немедленно фиксируйте их на фотоаппарат или телефон.
- Вызывайте сотрудников ГИБДД, которые смогут оформить инцидент.
- Ищите возможных свидетелей происшедшего или видеозапись с камер наружного видеонаблюдения.
- Требуйте компенсацию за повреждённую машину в зависимости от того, кто, по вашему мнению, виноват в нанесении ущерба (служба эвакуации либо организация, заведующая штрафстоянкой).