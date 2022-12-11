Guide PRO. Что делать, если вам повредили припаркованный автомобиль?

Автолюбители паркуют машины на улицах, во дворах и в других открытых общественных местах и зачастую сталкиваются с непредвиденными ситуациями. Никто не застрахован от случайных недобросовестных прохожих, вандалов, недоброжелателей, детей, которые могут повредить автомобиль случайно или намеренно. Нельзя исключать и возможность того, что из-за сильного ветра на машину упадёт ветка или даже целое дерево. Известны случаи, когда машины страдали от собак и кошек. В каких ситуациях стоит обращаться за помощью к ГИБДД? Какой при этом порядок действий? Можно ли возместить ущерб? Об этом читайте в новом выпуске Guide PRO.

Что делать, если сосед случайно поцарапал вашу машину или оставил на ней вмятину?

Разобраться в ситуации будет проще, если виновник аварии оказался порядочным человеком и дождался владельца повреждённого автомобиля или оставил свой номер телефона для связи. В таком случае нужно сразу сообщить об инциденте в ГИБДД, сфотографировать расположение автомобилей и повреждение. Сотрудники Госавтоинспекции по телефону подскажут порядок дальнейших действий, объяснят, куда нужно подъехать, чтобы оформить ДТП. Затем участникам инцидента будет выдана справка, с которой нужно обратиться в страховую компанию, где пострадавшему возместят ущерб. Надо отметить, что в этой ситуации не обязательно обращаться к сотрудникам Госавтоинспекции: в страховой компании можно заполнить извещение об аварии. Главное — подписать документ в течение пяти дней и привезти его обратно в офис страховщика.

А если виновник инцидента скрылся и не оставил контактов для связи?

Найти его будет непросто, но не стоит сдаваться и сразу же откладывать деньги на починку автомобиля. В таком случае желательно в этот же день позвонить в ГИБДД, сфотографировать повреждения. Сотрудники оформят происшествие как ДТП, затем передадут дело в отдел розыска, который и будет заниматься поиском недобросовестного гражданина. В этом случае помимо возмещения ущерба виновник будет привлечён к ответственности за оставление места ДТП — за это в РФ могут лишить прав на 1,5 года.

Можно и самостоятельно ускорить поиск: опросить соседей по лестничной клетке, проверить стоящее рядом с повреждённым автомобилем здание на наличие наружных камер, позвонить в управляющую компанию, попросить у автовладельцев съёмку с видеорегистраторов и собрать всю возможную информацию об инциденте.

Если поиски не увенчаются успехом, придётся возмещать ущерб самостоятельно?

Через три месяца безрезультатных поисков со стороны ГИБДД мероприятия будут прекращены, а возмещение ущерба потерпевший сможет получить только при наличии у него полиса КАСКО. Если будет обнаружена виновная сторона, то этому человеку выставят регресс: страховщик компенсирует ущерб, а после через суд страховая компания сможет взыскать эту сумму с автовредителя. В случае, если повреждение автомобиля произошло по вине ребёнка, родители будут самостоятельно оплачивать сумму ущерба. Если у гражданина оформлен полис ОСАГО, то при обнаружении полицией подозреваемого пострадавший может возместить ущерб через суд. Кроме того, пострадавший имеет право направить жалобу на сотрудников полиции руководителю подразделения или в прокуратуру, если он уверен в том, что в ГИБДД не организовали поиски злоумышленника и бездействуют.

Если припаркованную машину вандалы поцарапали специально?

Иногда горе-соседи мстят своим знакомым и портят припаркованные автомобили намеренно. Никто не застрахован и от вандалов, которые в тёмное время суток развлекаются тем, что портят чужое имущество. Если автомобиль поцарапали, проткнули колесо, разбили стекло, нужно сразу же звонить в районное отделение полиции по номеру 02. На место приедет участковый и зафиксирует повреждения. Затем необходимо поставить в известность страховую компанию. Можно и самим попытаться найти виновника: опрашивать очевидцев, искать видеозапись, развешивать объявления или обращаться за помощью в СМИ для публикации новости. Возмещение по этому виду ущерба от страховой компании можно получить только на основании полиса КАСКО, так как в случае с ОСАГО пострадавший сможет получить компенсацию лишь через суд.

Что делать, если машину испортили птицы, кошки, собаки или после шквалистого ветра дерево повредило крышу?

Если машину повредили животные или после сильного урагана на крышу обрушилось дерево, рядом стоящий рекламный стенд или столб, то автовладелец может возместить ущерб при помощи выплат по договору страхования КАСКО. Чтобы получить такую компенсацию, пострадавший должен сфотографировать повреждения, по возможности в этот же день обратиться в страховую компанию и далее следовать её рекомендациям. Страховой комиссар зафиксирует повреждения, а страховая выплата покроет расходы на восстановление автомобиля. Полис ОСАГО не покрывает повреждения, нанесённые животными или третьими лицами.