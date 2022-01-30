Guide PRO. Что делать, если у вас украли смартфон?

Мобильные телефоны стали частью нашей жизни. Современный человек находится на связи 24 часа в сутки. В смартфоне в буквальном смысле слова вся наша жизнь: банковские карты, документы, соцсети, интимные фотографии. Что делать, если вы потеряли телефон или его украли и пытаются взломать мошенники, расскажем в новом выпуске Guide PRO.

Чем грозит пропажа телефона?

В большинстве случаев преступники надеются сбыть наживу в ломбарде или продать через сайт бесплатных объявлений. Но некоторых злоумышленников интересуют банковские карты, которые привязаны к телефону. С карт можно снять оставшиеся деньги или взять кредит на ваше имя.

Как действовать, если вы поняли, что телефон пропал?

Если вы находитесь в закрытом пространстве, например в транспорте, в первую очередь необходимо позвонить на свой номер. Если вы услышали знакомый сигнал, определите злоумышленника, расскажите людям вокруг вас, что произошло, попросите водителя остановиться и заблокировать двери, вызовите полицию. Запомните лицо вора: если ему удастся сбежать, в полиции вы поможете сотрудникам составить фоторобот.

Что делать, если по горячим следам телефон найти не удалось?

Позвоните на горячие линии во все банки, карты в которых имеете, и заблокируйте их. Для блокировки оператору необходимо будет назвать паспортные данные. Далее обратитесь в офис мобильного оператора, заблокируйте или перевыпустите сим-карту. Также возьмите детализацию звонков.

Итак, вы заблокировали карты, что дальше?

Теперь нужно обратиться в полицию. Возьмите с собой в отделение оставшиеся от телефона документы: чек, коробку, на которой указан IMEI телефона (уникальный номер для идентификации телефонов). К заявлению нужно приложить детализацию звонков, которую вы взяли в салоне сотовой связи, и копию паспорта.

Когда вы напишете заявление о краже, уточните его номер у дежурного. Впоследствии по этому номеру можно будет узнать имя следователя, которого назначили на это дело.

Можно ли защитить свои данные?

Специалисты дают следующие рекомендации.