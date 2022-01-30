Guide PRO. Что делать, если у вас украли смартфон?

Мобильные телефоны стали частью нашей жизни. Современный человек находится на связи 24 часа в сутки. В смартфоне в буквальном смысле слова вся наша жизнь: банковские карты, документы, соцсети, интимные фотографии. Что делать, если вы потеряли телефон или его украли и пытаются взломать мошенники, расскажем в новом выпуске Guide PRO.
Чем грозит пропажа телефона?
В большинстве случаев преступники надеются сбыть наживу в ломбарде или продать через сайт бесплатных объявлений. Но некоторых злоумышленников интересуют банковские карты, которые привязаны к телефону. С карт можно снять оставшиеся деньги или взять кредит на ваше имя.
Как действовать, если вы поняли, что телефон пропал?
Если вы находитесь в закрытом пространстве, например в транспорте, в первую очередь необходимо позвонить на свой номер. Если вы услышали знакомый сигнал, определите злоумышленника, расскажите людям вокруг вас, что произошло, попросите водителя остановиться и заблокировать двери, вызовите полицию. Запомните лицо вора: если ему удастся сбежать, в полиции вы поможете сотрудникам составить фоторобот.
Что делать, если по горячим следам телефон найти не удалось?
Позвоните на горячие линии во все банки, карты в которых имеете, и заблокируйте их. Для блокировки оператору необходимо будет назвать паспортные данные. Далее обратитесь в офис мобильного оператора, заблокируйте или перевыпустите сим-карту. Также возьмите детализацию звонков.
Итак, вы заблокировали карты, что дальше?
Теперь нужно обратиться в полицию. Возьмите с собой в отделение оставшиеся от телефона документы: чек, коробку, на которой указан IMEI телефона (уникальный номер для идентификации телефонов). К заявлению нужно приложить детализацию звонков, которую вы взяли в салоне сотовой связи, и копию паспорта.
Когда вы напишете заявление о краже, уточните его номер у дежурного. Впоследствии по этому номеру можно будет узнать имя следователя, которого назначили на это дело.
Можно ли защитить свои данные?
Специалисты дают следующие рекомендации.
- Не храните фото паспорта и других документов в телефоне.
- Выпишите IMEI своего телефона на бумагу, которую сможете носить с собой. Комбинацию можно посмотреть на коробке от смартфона либо набрав код *#06# на телефоне.
- Оформите обслуживание банковских и сим-карт только по кодовому слову.
- Обязательно установите пароль для разблокировки смартфона. Кроме того, если на устройстве есть функция входа по отпечатку пальца или Face ID, воспользуйтесь и ими.
- Не пренебрегайте двухфазной аутентификацией личности, она защитит ваш телефон от взлома. Правда, только в том случае, если он не попал в руки к продвинутым хакерам.
- Если при краже/утере телефона с вами был знакомый/родственник, попросите его непрерывно снимать все ваши действия после инцидента на камеру. Если злоумышленники возьмут кредит в банке от вашего лица, это видео послужит одним из доказательств того, что это были не вы.