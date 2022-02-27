Guide PRO. Что делать, если к вам в руки попали фальшивые деньги?

Фальшивомонетничество — одно из самых старых экономических преступлений в истории человечества. Сегодня, в век высоких технологий, злоумышленникам проще подделывать банкноты, а полицейским сложнее выявлять преступников. Зачастую жертвами фальшивомонетчиков становятся обычные люди, к которым подделки попадают в результате обмена. Что делать, если вам попались фальшивые деньги, расскажем в новом выпуске Guide PRO.

Как уберечь себя от получения поддельных денег?

Если вы предпочитаете наличные, рекомендуем использовать купюры номиналом 200, 500, 1000 и 2000 рублей. Они относительно надёжны и вряд ли окажутся подделками. По возможности получайте деньги через банкоматы, а не «в конвертах». Помните, что осторожность и внимательность позволят избежать материальных потерь и проблем с законом.

Самые различимые признаки подделки

При получении новых купюр в первую очередь убедитесь, что это не «билеты банка приколов». В отличие от реальных денег, они имеют другой размер, плотность бумаги и глянцевую фактуру. Помните, что настоящие банкноты сделаны из хлопковой бумаги с внедрением волокон разных цветов, имеют водяные знаки, защитные нити, места с рельефом, скрытые изображения и блестящие под определённым углом участки. На купюрах, выпущенных с 2004 года, появилась микроперфорация. Более подробная информация о том, как распознать фальшивку, содержится на сайте Центрального Банка России: www.cbr.ru.

Что делать, если в руки попала подделка?

Даже соблюдая меры предосторожности, невозможно избежать вероятности получения фальшивых рублей. Независимо от того, узнаёте ли вы о подделке в момент оплаты или просто подозреваете, что деньги ненастоящие, вам придётся иметь дело с полицией. Однако если вы не хотите избавиться от банкноты, то можете обратиться и в банк. Не пытайтесь сбыть заведомо поддельную купюру, это уголовное преступление!

В любом случае при обнаружении подделки гражданин обязан обратиться в правоохранительные органы. Будьте готовы к тому, что вас будут проверять на причастность к совершению преступления. Паниковать не стоит, но перед общением с сотрудниками полиции лучше проконсультироваться с адвокатом.

Наказание за попытку расплатиться фальшивыми деньгами

Помните, что факт умысла при расплате подделкой нужно ещё доказать и просто так никто вас наказывать не будет. В то же время фальшивомонетничество относится к категории тяжких преступлений. Если будет доказана ваша виновность, вы можете получить до 8 лет тюрьмы.

Получу ли я компенсацию при обнаружении поддельной банкноты?

Обмену фальшивые купюры не подлежат. Единственная возможность компенсации — получить возмещение ущерба с виновника. Для этого в рамках уголовного дела необходимо будет заявить иск о возмещении материального ущерба, однако практика показывает, что шансы вернуть своё крайне малы.