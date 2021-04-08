Губернатор Ульяновской области объявил об отставке и планах идти в Госдуму

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что уходит в отставку по собственному желанию, и сообщил, что намерен баллотироваться в Госдуму, пишет РИА Новости.

«Сегодня я обратился к главе нашего государства, к нашему президенту с просьбой о добровольной отставке для того, чтобы в полном объёме сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне. Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы», — заявил Морозов.

Морозов впервые был избран главой администрации Ульяновской области в декабре 2004 года. В марте 2006 года президент Владимир Путин внёс кандидатуру Морозова на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области для наделения его полномочиями губернатора региона, что депутаты и сделали. Затем Морозов был вновь утверждён на пост губернатора в 2011 году, а после выиграл выборы главы региона в 2016 году.

Накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Республики Тыва Шолбана Кара-Оола. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Владислав Ховалыг.