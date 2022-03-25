Губернатор Свердловской области вручил премии троим работникам учреждений культуры Нижнего Тагила 

Сегодня, 25 марта, в День работника культуры, губернатор Евгений Куйвашев вручил премии сотрудникам культурно-досуговой, библиотечной и музейной сфер по итогам 2021 года. Всего награды получили 20 деятелей культуры, среди них трое тагильчан.

Из Нижнего Тагила награды получили художница по росписи подносов, преподаватель Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна Жанна Овчинникова за вклад в сохранение и развитие традиционной народной культуры. От Нижнетагильского музея изобразительных искусств как авторский коллектив каталога «Михаил Дистергефт. Известный и неизвестный» (12+) за лучшую публикацию по музееведению наградили директора Марину Агееву и дизайнера Максима Трухина.

Как сообщили в департаменте информационной политики региона, Свердловская область была первым регионом, учредившим ещё в 1996 году собственные премии для деятелей культуры и искусства.