Губернатор Свердловской области разрешил пожарным наносить малый герб региона на форму и технику

Евгений Куйвашев разрешил пожарным наносить малый герб Свердловской области на форму и технику. 17 февраля документ о новом порядке использования герба был опубликован на региональном портале правовой информации.

Как пишет Znak.com, с сегодняшнего дня противопожарная служба может размещать изображение герба на внешней поверхности кузова служебных автомобилей, а также на нарукавных нашивках и пуговицах форменной одежды. Помимо этого, изображение «серебряного восстающего соболя, держащего передними лапами золотую стрелу», можно будет наносить на кокарду головного убора работников пожарно-технических учреждений.

Ранее право использовать изображение малого герба Среднего Урала получили свердловский избирком, Росгвардия, ФССП, ГУФСИН, ГУ МВД и редакция «Областной газеты».