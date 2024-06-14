Губернатор Свердловской области поручил региональному правительству обеспечить высокий уровень «цифровой зрелости»

Накануне, 13 июня, в ходе заседания регионального правительства Евгений Куйвашев поручил органам исполнительной власти Свердловской области повысить качество услуг, оказываемых в электронном виде, в частности в сфере здравоохранения и городского развития. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

По мнению губернатора, Свердловская область уверенно идёт к достижению показателя «цифровой зрелости», который является одним из целевых показателей национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы». Уже сейчас свердловчане имеют возможность не выходя из дома получать пособия, государственные и муниципальные услуги, оплачивать коммунальные счета, участвовать в различных голосованиях. Евгений Куйвашев отметил, что переход на «цифру» и ускоренное внедрение технологий обработки больших объёмов данных позволяют существенно экономить время жителей Среднего Урала.

«Обозначаю те направления, которые требуют особого внимания и эффективного межведомственного взаимодействия. Прежде всего, речь об электронных сервисах в сфере здравоохранения, так как система записи на приём к врачам ещё не вся налажена. Далее считаю важным более активно привлекать граждан к участию в городском развитии через специализированные информационные ресурсы, это уже в большей степени сфера ответственности глав муниципалитетов. Прошу органы исполнительной власти по своим профилям обеспечить постоянный контроль достижения показателей “цифровой зрелости”, продолжить работу над повышением качества услуг, оказываемых в электронном виде», — сказал Евгений Куйвашев.

По словам заместителя губернатора Дмитрия Ионина, в сфере образования показатель «цифровой зрелости» по итогам 2023 года составил 92,7%. Все общеобразовательные организации подключены к региональной системе «Единое цифровое пространство» и федеральной системе «Моя школа», обеспечен доступ к региональному электронному дневнику и журналу, а также к верифицированному цифровому образовательному контенту для освоения образовательных программ. В сфере транспорта и логистики также фиксируется активная работа по повышению уровня «цифровой зрелости». Транспортные средства городского и пригородного направления продолжают оснащаться системами видеонаблюдения и терминалами для безналичной оплаты проезда.

Сохраняется высокий уровень «цифровой зрелости» и в сфере госуправления. В настоящее время все 89 массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг переведены в электронный вид и доступны для получения посредством Единого портала, отметил Дмитрий Ионин.