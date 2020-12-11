Губернатор Свердловской области оставил школьников на дистанте до Нового года

В Свердловской области продлили дистанционное обучение для учеников 6–8-х и 10-х классов. Соответствующий указ в пятницу, 11 декабря, подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Документ опубликован на официальном сайде департамента информационной политики, в силу он вступит 12 декабря. Согласно указу, дистант для учеников 6–8-х и 10-х классов продлили ещё на две недели. Они будут учиться из дома до 26 декабря включительно.

«Пока дистант для учеников 6–8-х и 10-х классов продлевается ещё на две недели. Решение будет закреплено в указе. Мы его приняли исходя из ситуации на основе мнения специалистов», — рассказал в своём аккаунте Instagram глава региона.

Напомним, после осенних каникул школьники неделю находились на дистанционном обучении, после этого оперативный штаб разрешил учиться очно ученикам 1–5-х классов, чтобы их родители могли ходить на работу. Позже с дистанта были выведены ученики 9-х и 11-х классов, так как им надо готовиться к ОГЭ и ЕГЭ.