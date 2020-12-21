Губернатор Свердловской области и экс-мэр Нижнего Тагила вошли в новый состав Госсовета РФ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошёл в новый состав Государственного совета России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу сегодня, 21 декабря.
Кроме Куйвашева, в состав Госсовета вошёл губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Тюменской области Александр Моор, бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, который сейчас занимает пост губернатора Магаданской области, а также губернатор Оренбургской области и бывший председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.
Также в новый состав Владимир Путин включил спикеров Госдумы и Совета Федерации, полпредов, лидеров парламентских партий. Всего в совет вошли более 100 человек. Председателем Госсовета стал сам президент.
- Госсовет был создан в 2000 году по указу Путина. В задачи совещательного органа входило содействие реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти.