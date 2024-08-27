Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о принятии мер по обеспечению безопасности в Единый день голосования

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о принятии комплекса мер по обеспечению безопасности и правопорядка при проведении Единого дня голосования в сентябре 2024 года.

«Созданы административные штабы, проведена ревизия помещений для голосования, определены резервные места для голосования. На всех участках будут применяться видеорегистраторы, стационарные либо ручные металлодетекторы. Приняты меры для стабильной работы сети “Интернет” и сетей связи. Помещения для голосования обеспечены резервными источниками энергоснабжения», — сказал Евгений Куйвашев в ходе совещания, посвящённого подготовке к выборам, под председательством полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева.

Глава региона отметил также, что в дни голосования будет усилена охрана избирательных комиссий силами правоохранительных органов и частных охранных предприятий.

«Необходимо неукоснительно соблюсти все меры, направленные на обеспечение безопасности. Среди них — проверка помещений на предмет пожарной безопасности, установка рамок металлодетекторов, видеонаблюдение, охрана помещений УИК и другие ведомственные и специальные задачи», — подчеркнул Владимир Якушев.

По словам Евгения Куйвашева, в Свердловской области также принимаются исчерпывающие меры для обеспечения легитимности выборов и законности в ходе избирательной кампании. Отдельное внимание уделяется работе с избирателями из Курской области, которые в настоящий момент находятся на территории региона. Евгений Куйвашев заявил, что им оказывается содействие по участию в выборах губернатора Курской области. Эту работу ведёт избирательная комиссия Свердловской области совместно с департаментом внутренней политики и Министерством социальной политики Свердловской области.

В Единый день голосования в Свердловской области состоятся пять избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. В том числе очередные выборы депутатов дум городских округов Верхняя Тура и Верхотурский, дополнительные выборы депутатов дум Алапаевского муниципального образования, Артинского и Кушвинского городских округов. Голосование пройдёт в течение двух дней, 7 и 8 сентября, в помещениях избирательных участков с применением бумажного бюллетеня, вне помещений избирательных участков (на дому) и в формате дистанционного электронного голосования.