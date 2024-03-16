Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в свой день рождения собрал для фонда «Живи, малыш» более 7 млн рублей

Сегодня, 16 марта, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву исполняется 53 года. По традиции, которая зародилась 10 лет назад, глава региона просит вместо подарков направлять деньги в благотворительные фонды, помогающие больным детям. В числе этих фондов «Живи, малыш» и «Мы вместе». В этом году собрано более 15 миллионов рублей для 37 детей.

Для фонда «Живи, малыш» оплачено лечение 9 детей и профинансирована работа центра реабилитации, где с маленькими пациентами занимаются специалисты АФК, логопеды-дефектологи и психолог. Они проводят около 4000 занятий в год. Также поддержку получило социальное такси для детей с ОВЗ. Только за год оно совершает около 2000 поездок в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

По словам предпринимателей, которые ранее принимали участие в этой благотворительной акции, в ответ губернатор отправляет телеграмму с благодарностью.

За предыдущие девять лет для тяжелобольных детей из 270 семей удалось собрать 150 миллионов рублей.