Общество

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил возможности муниципалитетов по использованию региональных грантов

18.07.2024 10:49
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил возможности муниципалитетов по использованию региональных грантов

По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева гранты из бюджета региона, которые ежегодно выделяются территориям, достигшим наилучших показателей развития, теперь можно будет направлять на создание условий для развития сельхозпроизводства и предпринимательства, расширение рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Ранее средства грантов преимущественно направлялись на ремонт школ и детских садов, поликлиник, домов культуры, строительство спортивных и детских площадок, благоустройство парков и мест отдыха.

«В этом году по решению Евгения Куйвашева на поддержку динамично развивающихся муниципалитетов будет направлено 30 миллионов рублей. Расширение перечня направлений позволит руководству территорий самостоятельно расставить акценты и направить дополнительное финансирование туда, где оно принесёт больше пользы жителям», — сказал министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков.

Для определения победителей проводится анализ 42 показателей по семи сферам: экономическое развитие, образование, культура, физическая культура и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан жильём, жилищно-коммунальное хозяйство и организация муниципального управления. Победители 2023 года будут названы в конце третьего квартала 2024 года.

Работа по оценке эффективности деятельности городских округов и муниципальных районов была инициирована президентом России Владимиром Путиным. В числе ключевых показателей — оценка удовлетворённости жителей территории.

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