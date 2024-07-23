Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить меры безопасности в регионе в преддверии нового учебного года

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе сегодняшнего заседания антитеррористической комиссии поручил усилить безопасность в регионе в преддверии нового учебного года. Перед членами комиссии была поставлена задача по введению дополнительных мер безопасности при подготовка к проведению ряда массовых мероприятий, в том числе Дня знаний, Дня солидарности в борьбе с терроризмом и Единого дня голосования на территории Свердловской области.

«Совместное заседание комиссии по антитеррору и оперштаба сегодня посвящено, прежде всего, мерам по усилению антитеррористической защищённости уязвимых объектов и мест массового пребывания людей. Считаю необходимым обеспечить безусловную безопасность мероприятий, приуроченных ко Дню знаний и Дню солидарности в борьбе с терроризмом. И конечно же, мы должны постоянно держать в поле зрения вопросы антитеррористической защищённости детских садов, школ, загородных лагерей и объектов торговли», — сказал Евгений Куйвашев.

По словам министра образования и молодёжной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, в целях подготовки региона к новому учебному году в настоящее время идёт приёмка образовательных организаций, она завершится в середине августа. Соответствие всем необходимым требованиям оценивает специальная комиссия, в состав которой включены представители МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, Роспотребнадзора. В более 90% образовательных организациях и детских лагерях Среднего Урала проведены всероссийские учения по действиям работников при террористической угрозе. В них приняли участие почти 25 тысяч педагогов.

День знаний в России отмечается 1 сентября, День солидарности в борьбе с терроризмом — 3 сентября, Единый день голосования в этом году состоится 8 сентября.