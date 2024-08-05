Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил отремонтировать Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил заменить кровлю на здании Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса и заменить систему отопления в детском саду в Талице. О том, что учреждениям требуется ремонт, главе региона рассказали местные жители в ходе приёма граждан.

С обращением отремонтировать кровлю техникума в Нижнем Тагиле к Евгению Куйвашеву обратились директор учреждения Наталья Гриценко, директор компании «Албо инвест», член Общественной палаты Нижнего Тагила Алексей Бова и студент техникума Данил Елин. Образовательное учреждение было введено в эксплуатацию в 1973 году, последний раз ремонт кровли здания учебно-производственных мастерских проводился в 2005 году. Кровля пришла в негодность, на ней зафиксированы вмятины, прогибы, вздутия, застой воды, нарушена целостность.

Кровля должна быть отремонтирована до 30 октября 2024 года. Губернатор поручил Министерству образования и молодёжной политики Свердловской области обеспечить контроль за ходом работ. Кроме того, он рекомендовал контролировать ситуацию представителям партии «Единая Россия» вместе с заявителем до завершения всех работ.

Также ремонт требуется детскому саду № 2 «Солнышко» в Талице. Дошкольное учреждение состоит из двух зданий 1961 года постройки. В садик ходят 236 детей. Как рассказала местная жительница Ирина Корсунова, воспитывающая семерых детей, в учреждении проблемы с отоплением.

По поручению Евгения Куйвашева до 10 сентября 2024 года будет проведена замена системы отопления. Контроль за ситуацией также возложен на Министерство образования и молодёжной политики региона. Администрации Талицкого городского округа Евгений Куйвашев рекомендовал обеспечить проведение работ, а региональному отделению партии «Единая Россия» — контролировать это во взаимодействии с заявителем вплоть до окончания ремонта.