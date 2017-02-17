Губернатор Санкт-Петербурга отклонил законопроект о приравнивании депутатских встреч к митингам

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко наложил вето на законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам. При этом он согласился с доводами законодателей, но посчитал, что документ нуждается в доработке, сообщает «Фонтанка».

«Губернатор возвратил закон без подписания. В целом он согласился с принятием инициативы, но предложил дополнить законопроект», – сообщил представитель Полтавченко Юрий Шестериков.

Сейчас депутаты могут проводить публичные встречи с избирателями без предварительного уведомления полиции. Но только в специально отведённых местах и в случае, если количество участников не превышает 100 человек. Это стало инициативой уже самого губернатора. Некоторые парламентарии это предложение раскритиковали, так как оно якобы может ограничить и формализовать их работу.

Разработка законопроекта о приравнивании депутатских встреч к митингам началась в парламенте Санкт-Петербурга после акций протеста, посвящённых передаче РПЦ Исаакиевского собора. Один из таких митингов официально был оформлен как встреча депутата с избирателями, поэтому участникам не смогли предъявить несанкционированную акцию.

В начале февраля депутаты Законодательного собрания приняли законопроект во втором и третьем чтениях. Против данной инициативы выступали депутаты Госдумы. Авторы законопроекта заявляли, что ограничение подобных встреч нужно для того, чтобы в России «не устроили Майдан».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: NevaToday