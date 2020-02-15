Губернатор Паслер пожелал, чтобы каждую российскую семью затронула война

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 9 февраля во время праздничного концерта «Хора Турецкого» в честь старта Года памяти и славы выступил с пожеланием, чтобы каждую российскую семью затронула война. Видеозапись концерта опубликовало «Эхо Москвы в Оренбурге».

«Нам хотелось, чтобы каждую семью и каждую семью затронула война», — оговорился политик.

На торжественное мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны. Перед выступлением губернатора зрителям был показан видеоролик, в котором называлась памятная дата «40 августа 1941 года».

Также издание «Оренбург медиа» обратило внимание, что слово «пенициллин» написано с одной л, в кадре, посвящённом производству пенициллина в Орске, изображён американский учёный. Помимо этого, авторы ролика называют гематоген, инсулин и адреналин «бактериальными препаратами», а вместо производившегося в регионе самолёта «Як» на видео показан «Ил-2».