​​​​​​​«Губернатор не носит столько лет свои рубашки, сколько наши дети носят эту форму». Родители воспитанников ВПК «Витязь» из Нижнего Тагила пожаловались Евгению Куйвашеву на отсутствие финансирования

Родительский комитет Нижнетагильского военно-патриотического клуба «Витязь» в соцсетях пожаловался губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на старую военную форму, в которой вынуждены заниматься их дети.

Поводом для письма стали соревнования школьных военно-патриотических клубов, которые проводились 19 и 20 ноября в Москве. На всероссийском конкурсе «Сыны и дочери Отечества» (6+) тагильчане представляли Свердловскую область. Дети хорошо справились со всеми заданиями, но из-за старой формы члены жюри сняли с тагильчан баллы. В итоге клуб «Витязь» занял 2-е место на соревнованиях.

«Я не знал, что родители написали письмо, но я могу их понять. Нашу форму сшили в 1995 году, ей 27 лет. Сейчас у неё везде торчат нитки, рукава отпадают, наплечники тоже. Из-за поношенной формы на соревнованиях нам снизили баллы и мы стали не победителями, а призёрами. Другие дети были в накрахмаленных белых рубашках, в лакированных ботинках, а мы… Хуже нас никого не было! Одно дело, когда мы в Тагиле выступаем, а другое дело, когда на всероссийских соревнованиях в Москве. Мне кажется, господин губернатор не носит столько лет свои рубашки, сколько наши дети носят эту форму», — рассказал АН «Между строк» руководитель ВПК «Витязь» Сергей Белоусов.

На сегодняшний день у Сергея занимаются 45 детей, это учащиеся с третьего по одиннадцатый класс. Клуб работает на базе школы № 64 с 1993 года. В «Витязе» дети учатся строевой подготовке, изучают первую медицинскую помощь, занимаются физической подготовкой.

«Мы подавали заявки на грантовый конкурс ЕВРАЗа восемь раз, но их не одобрили. Мы с 2004 года подаём заявки на разные конкурсы. Мы обращались к нашим депутатам, я лично ходил к бывшему мэру города Сергею Носову, но ничего не изменилось, никакой финансовой поддержки», — поделился Сергей Белоусов.



Скриншот с Instagram Евгения Куйвашева / ответ губернатора на обращение тагильчан



Губернатор Евгений Куйвашев ответил на обращение родителей, что из регионального и муниципального бюджета на поддержку военно-патриотического воспитания тагильской молодёжи в этом году выделено более 400 тысяч рублей.

«Субсидия выделяется на организацию и проведение военно-спортивных игр и мероприятий, а также на участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций. За счёт бюджетных средств приобретается форма для кадетов, необходимое обмундирование для участников акции “Пост № 1”», — ответил губернатор у себя в Instagram.

Евгений Куйвашев пообещал обратить на этот вопрос внимание мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева.