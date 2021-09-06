Губернатор Куйвашев зажёг газовый факел в Ирбитском районе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки 4 августа посетил Ирбитский район, где оценил новый животноводческий комплекс «Килачевский» и проконтролировал пуск газа в деревне Шарапова, сообщает департамент информационной политики региона.

Глава региона встретился с жителями деревни Шарапова, где в это день началась эксплуатация распределительного газопровода, и зажёг символический газовый факел. Новая инфраструктура даёт доступ к сетевому природному газу жителям 56 домов и трём объектам крупнейшего на территории района сельхозпредприятия «Килачёвское».

«Радуюсь за каждую семью, за каждый дом, в который наконец-то пришёл газ! Эта осень будет для них уже совсем другой – с теплом и комфортом», – сказал губернатор.

Он отметил, что за десять лет в Ирбитском районе газифицировано более 1100 домов. Также имеется техническая возможность подключения ещё более 3,5 тысячи домов, поэтому газификация будет продолжаться.

Всего в регионе в 2021 году ещё почти три тысячи домов получат техническую возможность для подключения, а до конца года будет введено в эксплуатацию 275 километров газопровода, из федерального и областного бюджетов на эти цели направлено 1,22 млрд рублей.

С целью снижения нагрузки на свердловчан и обеспечения доступности сетевого природного газа максимальному числу жителей в области приняты и действуют соцгарантии по компенсации расходов на приобретение и установку газового оборудования. В настоящее время размер поддержки составляет 70 тысяч рублей, воспользоваться льготами могут малообеспеченные жители, многодетные семьи и пенсионеры. С 1 января 2018 года направлять средства на техническое присоединение домов к газовым сетям могут семьи, получившие областной маткапитал. Уже 43 семьи воспользовались такой возможностью. В общем льготы на подведение газа к домам в 2021 году получили более 900 жителей региона.

Также Евгений Куйвашев сообщил, что поручению президента России регион реализует задачи по социальной газификации. Под параметры «200 метров до трубы» попадает почти 220 тысяч домов в Свердловской области.

В рамках поездки губернатор также оценил значимость для продовольственной безопасности Свердловской области животноводческого комплекса на 1200 коров в деревне Первомайская.

СПК «Килачевский» – крупнейшее многоотраслевое высокомеханизированное сельскохозяйственное предприятие Свердловской области. Это региональный лидер по продуктивности коров, а также по объёмам производства молока и зерна. Несколько лет подряд с помощью внедряемых новых технологий растениеводства и животноводства в этом хозяйстве получают наиболее высокую урожайность зерновых и самый высокий надой на одну фуражную корову в регионе. Много лет подряд крупные международные производители детской молочной продукции признают «килачевское» молоко лучшим по качеству.

«Если ещё лет тридцать назад в частном секторе почти в каждом доме была корова, и можно было сходить к бабушке по соседству с трёхлитровой банкой за настоящим молоком, сейчас такое уже мало где встретишь», – заявил губернатор.

Он подчеркнул, что руководство региона целенаправленно занимается развитием молочного животноводства, например, за первое полугодие из бюджета на эти цели выделено более одного миллиарда рублей в виде субсидий. За последние пять лет в Свердловской области введено в эксплуатацию 112 объектов молочного животноводства, в 2021 году строятся и модернизируются восемь объектов. Свердловская область обеспечивает себя молоком на 70%, этот показатель с каждым годом растет. Сейчас регион на седьмом месте по производству молока в России.

Говоря о развитии социальной сферы, губернатор отметил, что для деревни Первомайская готовится заявка в Минсельхоз РФ, чтобы включить в бюджет на 2023 год строительство здесь новой школы.