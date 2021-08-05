Губернатор Куйвашев восхитился работой врача из Нижнего Тагила

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram рассказал историю о враче из Нижнего Тагила Наталье Яковлевой. Медик работает заведующей пульмонологией городской больницы № 4 и в первую волну пандемии COVID-19 попросила главврача перевести её в ковидный госпиталь.
Работая с ковид-пациентами, пульмонолог тяжело заболела, лежала под кислородом, но продолжала консультировать пациентов онлайн. Во время третьей волны врач вновь добровольно отправилась в «красную» зону и до сих пор там работает.
«Наталья Анатольевна — большой специалист по пневмониям и бронхолёгочным заболеваниям, её опыт и помощь бесценны. В пандемию эта смелая женщина спасла не одну жизнь. И достойна награды. Каждый день вижу, насколько сильные люди живут на Урале, именно они — наше главное достояние», — пишет глава региона у себя в Instagram.