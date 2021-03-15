Губернатор Куйвашев продлил режим самоизоляции в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции на территории региона, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Указ глава региона подписал 15 марта, документ вступает в силу с 16 марта.

«Изменения предполагают пролонгирование до 29 марта режима самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и жителей региона, имеющих хронические заболевания», — объяснили поправки в оперативном штабе.

В 2021 году губернатор продлевает ограничения каждые две недели.