​​​​​​​Губернатор Куйвашев продлил ограничительные меры в Свердловской области на две недели и запретил уральцам приходить на работу с признаками ОРВИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действие режима повышенной готовности, который был введён из-за пандемии коронавируса, на две недели — до 26 октября. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации. В документе отмечается необходимость соблюдать режим самоизоляции для людей 65+ и имеющих хронические заболевания. Кроме того, вводятся новые ограничения для работодателей. Например, теперь уральцам запрещено появляться на работе при повышенной температуре и других признаках ОРВИ. Выйти на работу можно только после получения отрицательного результата теста на коронавирус. Ответственность за нарушение этих требований будут нести работодатели.

Руководители также не должны допускать к деятельности тех, кто только вернулся из-за границы, до тех пор, пока они не сдадут тесты на наличие COVID-19 и не получат отрицательные результаты. При этом в компаниях обязаны не просто информировать своих сотрудников о мерах по предупреждению распространения инфекции. Необходимо создать атмосферу нетерпимости к нарушению санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, режим повышенной готовности действует в Свердловской области с 30 марта. На прошлой неделе из-за роста заболеваемости коронавирусом губернатор ужесточил ограничительные меры, рекомендовав работодателям перевести на дистанционный режим работы до 30% сотрудников.