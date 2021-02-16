Губернатор Куйвашев продлил коронавирусные ограничения до 1 марта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении карантинных ограничений до 1 марта 2021 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.

Существенных изменений (кроме даты) документ не претерпел: в регионе по-прежнему действует обязательный масочный режим в общественных местах и режим самоизоляции для пожилых жителей и граждан, которые имеют хронические заболевания. Кроме того, при проведении мероприятий в закрытых залах численность посетителей не должна превышать 50% от общей наполняемости помещения.

Напомним, в начале февраля 2021 года Евгений Куйвашев снял запрет на ночную работу заведений общепита.