Губернатор Куйвашев продлил дистант для школьников до конца года

Губернатор Евгений Куйвашев внёс изменения в указ об особом режиме, действующем в регионе, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Указ № 739-УГ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 26 декабря.

Новая редакция указа предусматривает продление до 31 декабря режима дистанционного обучения для учеников 6–8-х и 10-х классов в учреждениях образования всех форм собственности, а также в организациях допобразования.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и жителей области, имеющих хронические заболевания, также продлевается до конца года. Снятие обязанности по самоизоляции для этих категорий граждан предусмотрено только в том случае, если они являются участниками судопроизводства и следуют к месту процессуальных действий.