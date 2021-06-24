Губернатор Куйвашев признал отсутствие вакцины от коронавируса в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признал в Instagram, что в Екатеринбурге нет вакцины от коровинавируса.

«Многие переживают, что вакцина от коронавирусной инфекции сегодня закончилась в торговых центрах и поликлиниках. Рассказываю, что происходит в реальности: в Свердловской области осталось меньше 20 тысяч доз вакцины, в Екатеринбурге её нет совсем — все оставшиеся дозы распределены между теми, кто давно записался в очередь на прививку», — сообщил Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что уже сегодня на склад поступило 36 тысяч доз вакцины «Спутник V», сейчас идёт её приёмка. В пятницу вакцину будут распределять по больницам. Кроме того, регион ждёт поставки новой вакцины.

«Федеральный оперштаб в ближайшие дни обещает отправить 4 миллиона доз вакцины "Спутник Лайт" в регионы, в том числе к нам. Обещаю, что, пока к нам не приедет вакцина, никакой обязательной вакцинации ни для кого введено не будет. И работодателей прошу повременить со стимулированием сотрудников», — объявил губернатор.

Напомним, ранее губернатор Куйвашев объявил о наступлении третьей волны коронавируса и анонсировал отмену фестиваля «Уральская ночь музыки», школьных выпускных и работы фан-зоны Евро-2020. В городах региона идёт активная прививочная кампания, ужесточается масочный режим. 22 июня в больницах Свердловской области коек для коронавирусных больных стало на 1000 больше.