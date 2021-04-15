Губернатор Куйвашев после трагедии под Нижним Тагилом дал поручения по обеспечению безопасности детей и многодетных семей в регионе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения правительству и главам муниципалитетов по проработке дополнительных мер охраны жизни и здоровья детей и многодетных семей в регионе, сообщает департамент информполитики главы региона.

Особое внимание будет уделено обеспечению пожарной безопасности их жилья, а также социальной защите детей. По словам Евгения Куйвашева, ЧП в селе Бызово показало, что работу по обеспечению безопасности нужно усилить по всем направлениям.

«Задача — сделать всё возможное, чтобы каждый ребёнок находился и чувствовал себя в полной безопасности: в семье, в школе, в общественных местах. Органам социальной защиты, воспитателям, школьным учителям нужно быть ещё более внимательными к детям, к семьям, особенно многодетным. Прошу министерство социальной политики, министерство образования совместно с аппаратом уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области организовать эту работу», — отметил губернатор.

Он также поручил продолжить оснащение домов жителей региона автономными пожарными извещателями. Такая работа по решению губернатора проводится в Свердловской области с 2018 года. Дома ещё более 800 уральских семей будут оснащены оборудованием. Техникой бесплатно обеспечиваются дома многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении. Устройство реагирует на дым ещё на стадии возгорания и издаёт характерный звуковой сигнал. Аппараты с GSM-оповещением дополнительно отправляют СМС на телефон владельца и в ближайшую пожарную часть.

Напомним, в ночь с 14 на 15 апреля при пожаре в частном доме в селе Бызово под Нижним Тагилом погибли пятеро детей, ещё четыре человека — двое взрослых и двое детей — пострадали. По поручению губернатора Минздрав оперативно организовал медицинскую помощь пострадавшим. Все они незамедлительно были доставлены в больницы Нижнего Тагила, позже было принято решение об их перенаправлении в Екатеринбург. К этому моменту дети уже доставлены в горбольницу № 9.

На месте происшествия также работают представители министерства общественной безопасности, в село выезжал глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников, которому поручено решить вопросы с организацией похорон и обеспечением семьи временным жильём после выписки из больницы.