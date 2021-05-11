Губернатор Куйвашев поручил проверить все школы Свердловской области после ЧП в Казани

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил проверить безопасность во всех школах региона после стрельбы в школе Казани, сообщает департамент информполитики области.

По поручению главы региона министерство образования и министерство общественной безопасности региона вместе с мэрами должны по итогам проверки усилить меры безопасности в тех школах, где это необходимо. Куйвашев также выразил соболезнования жителям Казани, чьи дети и родные погибли во время стрельбы.

«Это общее горе для всей России, огромное потрясение и боль, которую мы все испытали. В этот скорбный день заверяю Вас в готовности оказать всю необходимую помощь и разделяю вместе с жителями Республики Татарстан горечь утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в отправленной телеграмме в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова.

В департаменте образования администрации Екатеринбурга сообщили Znak.com, что после ЧП в Казани во всех школах города проведут внеплановый инструктаж.

Напомним, утром 11 мая в Казани было совершено вооружённое нападение на гимназию № 175 на улице Джаудата Файзи. Изначально сообщалось, что в учебное заведение ворвались двое неизвестных, которые открыли стрельбу, после чего прогремел взрыв. В МВД Татарстана заявляют, что нападавший был один. Официально сообщается о 8 погибших в результате нападения.