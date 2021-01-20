Губернатор Куйвашев поручил правительству и мэрам срочно вывезти снег с дорог области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министру ЖКХ и министру транспорта региона, а также главам муниципалитетов оперативно вывезти снег после сильного ночного снегопада, сообщает департамент информполитики области.

Главам муниципалитетов также необходимо мониторить соблюдение температурного режима в детских садах, школах, больницах и других учреждениях социальной сферы.

По прогнозам синоптиков, снегопады в регионе ожидаются в ближайшие пару дней. Дороги области завалило снегом, в Екатеринбурге пробки утром достигали девяти баллов, улицы практически не почищены от снега, на многих образовалась сильная колея, которая мешает проезду машин.

На данный момент на сайте «Яндекс.Карты» отмечены минимум девять аварий, которые произошли в городе за последний час.

Накануне прокуратура вынесла представление исполняющему обязанности главы Екатеринбурга Алексею Орлову за плохую уборку города.