Губернатор Куйвашев попросит чиновников не брать в рейды по проверке масочного режима сотрудников Росгвардии

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в Instagram, что попросит сотрудников министерства общественной безопасности региона не брать с собой сотрудников Росгвардии в рейды проверки соблюдения масочного режима, чтобы «не пугать людей».

«Сотрудники министерства общественной безопасности с начала прошлой недели проверяют, как соблюдается масочный режим в торговых центрах и в транспорте. Это их работа, они делают это по моему поручению. Комиссию сопровождали росгвардейцы — обычно это стандартная практика. Но я согласен с тем, что вооружённые сотрудники Росгвардии выглядят среди продуктов и вешалок с одеждой довольно устрашающе. Чтобы не пугать людей, я поручу сотрудникам министерства не брать с собой силовую поддержку и сосредоточиться на том, чтобы объяснять, почему нужно носить маски, даже если вы сделали прививку», — написал Куйвашев.

Напомним, впервые сотрудников Росгвардии заметили в торговых центрах 21 июня.

«Сотрудники правоохранительных органов разъясняли гражданам важность соблюдения ограничительных мер, которые в настоящее время приняты в Свердловской области. Нарушители режима привлечены к административной ответственности, с остальными гражданами проведены профилактические беседы», — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

То, что росгвардейцы с оружием в руках патрулировали ТЦ, где много людей, вызвало большое количество негодования в соцсетях.