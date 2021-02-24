Губернатор Куйвашев попросил водителей воздержаться от поездок

Губернатор Евгений Куйвашев в Instagram обратился к водителям и попросил их по возможности воздержаться от поездок по региону из-за непогоды.

Он отметил, что специальные службы в Свердловской области из-за сложившейся ситуации работают в усиленном режиме.

«Ситуация на дорогах при низкой температуре из-за сильного ветра резко ухудшилась. Помимо снегопадов, пусть и незначительных, возникла ещё и низовая метель, на трассы вынесло весь снег, выпавший ранее. Со снежными заносами все выходные боролись около 100 единиц техники. За три дня было рассыпано 584,5 кубометра противогололёдных материалов. Работа продолжается и сегодня… Обращаюсь к водителям: по возможности откажитесь от поездок. Если вам всё же нужно ехать, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Сообщить о заносах на трассах можно в круглосуточную дорожную диспетчерскую службу 8 (343) 261-79-83 или на горячую линию областного управления автодорог 8 (343) 262-50-65. При любых сбоях в системах жизнеобеспечения нужно незамедлительно сообщить в УК или на горячие линии муниципальных образований», — написал глава региона.

Евгений Куйвашев также напомнил, что из-за шквалистого ветра в нескольких населённых пунктах региона накануне отключалось электричество. По его словам, сейчас все неполадки в Горноуральском и Каменском городских округах, в Каменске-Уральском, Гарях, Богдановиче, Тугулыме и Первоуральске полностью устранены, но в ряде территорий работы продолжаются. Все аварийные бригады энергетиков и коммунальщиков продолжают находиться в полной готовности.