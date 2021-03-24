Губернатор Куйвашев подписал закон о реновации в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о комплексном развитии территории региона (реновации), который ранее раскритиковали некоторые общественники и жители области, пишет Znak.com.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, закон вступит в силу через десять дней после подписания (3 апреля). Законопроект «О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий в Свердловской области» можно назвать законом о реновации, так как он связан с правилами застройки уже застроенных территорий. Эти правила были утверждены федеральным законом, принятым в конце 2020 года. Теперь надо принять несколько документов на региональном уровне, чтобы можно было проводить реновацию территорий.

По закону основные полномочия по его регулированию отводятся Законодательному собранию Свердловской области, губернатору и правительству региона. Губернатор, помимо организации исполнения закона, должен будет «обеспечивать защиту прав граждан в сфере комплексного развития территорий».

Органы местного самоуправления поселений или городских округов будут также принимать решения о реновации в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. Лицам, с которыми будут заключать договор о реновации, предоставят льготы и меры господдержки.

Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли законопроект о реновации 17 марта, за документ проголосовали 37 депутатов, четверо — против.

Законопроект, против которого выступает инициативная группа жителей Екатеринбурга, презентовал заместитель губернатора региона Александр Высокинский. Его выступление заняло около двух минут.

Во время ответов на вопросы депутатов Высокинский сказал, что гражданам, которых будут выселять из их домов, предоставят возможность выбора: получить компенсацию деньгами по рыночной стоимости квартиры или получить равнозначное по площади новое жильё. Кроме того, по его словам, чтобы дом включили в программу реновации, необходимо, чтобы не менее 70% жителей высказались за это.

Во время недавнего визита в Екатеринбург вице-премьера России Марата Хуснуллина губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в крупных городах региона уже подготовлено 11 площадок, где могут снести все дома в связи с реновацией. Больше всего площадок выделено в Екатеринбурге; конкретные адреса пока не известны, но, по словам представителей Министерства строительства Свердловской области, речь может идти об Эльмаше, Уралмаше, Вторчермете.