Губернатор Куйвашев подписал указ об увековечении памяти Владислава Крапивина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об увековечении памяти известного детского писателя, создателя легендарного отряда «Каравелла» Владислава Крапивина и проведении в Свердловской области мероприятий в честь 85-летия со дня его рождения, сообщает департамент информполитики региона.

Правительству области по поручению губернатора предстоит сформировать организационный комитет. Кроме того, в регионе будет разработан план мероприятий по увековечению памяти писателя, подготовке и проведению в 2023 году торжественных мероприятий в честь 85-летия со дня рождения Владислава Крапивина. Органам местного самоуправления рекомендовано разработать собственные планы, призванные сохранить память о командоре «Каравеллы» и его творчестве. В планах также проведение в год 85-летия со дня рождения Владислава Крапивина всероссийского «Крапивинского фестиваля» с участием детских писателей — лауреатов премии Крапивина. Свердловская государственная детская филармония в этом году приступила к созданию новой концертной программы — «Литературно-музыкального подношения В. П. Крапивину «Барабаны, паруса и шпаги», премьера которой запланирована на декабрь 2021 года.

В этом году в Свердловской области вновь состоится всероссийская конференция с международным участием «Крапивинские чтения: Подросток в мире и мир подростка», а в середине октября в регионе вручат международную детскую литературную премию им. В. П. Крапивина.

«Владислав Петрович Крапивин — легендарный Командор, автор замечательных произведений для детей и юношества. Почти в каждой российской семье есть книги Владислава Петровича, утверждающие идеалы добра и справедливости, проникнутые духом романтизма и приключений, поднимающие важнейшие жизненные и нравственные проблемы. Уникальный отряд "Каравелла", созданный Владиславом Петровичем Крапивиным почти 60 лет назад, за время своего существования передал тысячам ребят азы морской науки, фехтования и журналистики, научил их дружбе, взаимовыручке, честности, патриотизму, воспитал в них любовь к Отечеству, к своей Родине. Тысячи детских и патриотических организаций по всему миру взяли за основу принципы "Каравеллы", используют большой опыт отряда в области неформальной педагогики», — отмечал ранее Евгений Куйвашев.

Крапивин скончался в больнице 1 сентября 2020 года, ему был 81 год. В июле он попал в больницу с пневмонией, спустя несколько дней его выписали, но, как рассказывали в семье писателя, его состояние было ещё хуже, чем до госпитализации. После этого Владислава Крапивина снова положили в больницу, где он и умер.

Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. За свою жизнь он написал десятки приключенческих романов, повестей и рассказов для детей и подростков. Ключевыми из них многие считают повести «Тень Каравеллы», «Мальчик со шпагой», «Мушкетер и фея», «Журавлёнок и молнии» и другие. В 1961 году Владислав Крапивин создал в Свердловске детский разновозрастный отряд «Каравелла», который существует до сих пор.