Губернатор Куйвашев подписал указ об обязательной аттестации экскурсоводов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о внесении изменений в региональный закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области», обязывающих экскурсоводов проходить аттестацию и получать лицензии, пишет ЕАН.
Отмечается, что закон привели в соответствие с федеральным законодательством. С 2022 года все экскурсоводы будут обязаны аттестоваться в специальной комиссии и получать лицензию на свою деятельность, а также носить специальный бейдж.
Сведения об официально работающих специалистах будут внесены в единый федеральный реестр гидов и гидов-переводчиков, за их деятельностью будет вестись региональный государственный надзор. Контролировать работу цеха будет правительство. Если же специалист будет проводить туры без регистрации, то его деятельность будет считаться незаконным предпринимательством.
Напомним, предложения об обязательной аттестации вызвали неоднозначную реакцию специалистов, работающих в Екатеринбурге. В Екатеринбурге и других городах Свердловской области становятся популярны небольшие экскурсии по отдельным районам и достопримечательностям (например, по Городку чекистов или Белой башне), а также тематические экскурсии (например, по стрит-арту). Обычно их проводят энтузиасты, общественники и городские активисты, для которых экскурсионная деятельность не является основной работой. Гиды предполагают, что с внесением поправок в городе исчезнет пласт исследовательских экскурсий для горожан.