Губернатор Куйвашев подписал указ об обязательной аттестации экскурсоводов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о внесении изменений в региональный закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области», обязывающих экскурсоводов проходить аттестацию и получать лицензии, пишет ЕАН.

Отмечается, что закон привели в соответствие с федеральным законодательством. С 2022 года все экскурсоводы будут обязаны аттестоваться в специальной комиссии и получать лицензию на свою деятельность, а также носить специальный бейдж.

Сведения об официально работающих специалистах будут внесены в единый федеральный реестр гидов и гидов-переводчиков, за их деятельностью будет вестись региональный государственный надзор. Контролировать работу цеха будет правительство. Если же специалист будет проводить туры без регистрации, то его деятельность будет считаться незаконным предпринимательством.﻿﻿﻿

Напомним, предложения об обязательной аттестации вызвали неоднозначную реакцию специалистов, работающих в Екатеринбурге. В Екатеринбурге и других городах Свердловской области становятся популярны небольшие экскурсии по отдельным районам и достопримечательностям (например, по Городку чекистов или Белой башне), а также тематические экскурсии (например, по стрит-арту). Обычно их проводят энтузиасты, общественники и городские активисты, для которых экскурсионная деятельность не является основной работой. Гиды предполагают, что с внесением поправок в городе исчезнет пласт исследовательских экскурсий для горожан.