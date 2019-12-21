Общество

Губернатор Куйвашев передал новые полицейские машины и скорые правоохранителям и медикам Свердловской области

21.12.2019 18:00
Губернатор Куйвашев передал новые полицейские машины и скорые правоохранителям и медикам Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев 20 декабря на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» передал представителям правоохранительных органов и сферы здравоохранения региона крупную партию служебной техники, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Как отметил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, сотрудникам полиции вручили ключи от 57 служебных машин марки «Лада Веста».

«В 2017 году впервые между правительством Свердловской области и Министерством внутренних дел было заключено соглашение, в результате которого органы внутренних дел получили существенную поддержку. Этот проект был одно время единственным в России, и наш субъект был в этом плане первооткрывателем. В этом году наше сотрудничество было продолжено», сказал начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков.

По словам полковника Горелых, новогодний подарок получили 32 подразделения ГИБДД.

«Уверен, что эти транспортные средства будут помогать нашим полицейским в обеспечении общественной безопасности и правопорядка не только в новогодние и рождественские праздники, но и в повседневной деятельности!» — отметил Евгений Куйвашев.

В завершение памятного мероприятия инспекторы ДПС, которых закрепили за сверкающими от блеска «Лада Веста», одновременно включили проблесковые маячки и поочерёдно отправились для несения службы в свои города.

Медицинским учреждениям региона было выделено 36 машин скорой помощи и шесть передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Один из передвижных комплексов — «Онкопатруль» с оборудованием для выявления онкологических заболеваний — передан врачам Свердловского областного онкологического диспансера. ФАПы отправились в Ирбит и Серов, чтобы работать в населённых пунктах, находящихся в ведении местных горбольниц. Новые скорые отправятся в Ивдель, Алапаевск, Нижние Серги, Нижнюю Туру, Новую Лялю, Тавду и другие муниципалитеты Среднего Урала. Шесть машин, две из которых оснащены неонатальным оборудованием, Евгений Куйвашев передал Территориальному центру медицины катастроф.

 «Мы и впредь будем улучшать материально-техническую базу нашего здравоохранения, всемерно помогать сотрудникам полиции в их нелёгкой и ответственной службе», отметил глава региона.

Помимо легковых автомобилей, на средства областного бюджета в 2019 году для свердловской полиции закуплена и другая техника, в том числе средства связи. Также это не первая партия автотранспорта, передаваемого губернатором медикам в этом году.

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