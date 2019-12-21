Губернатор Куйвашев передал новые полицейские машины и скорые правоохранителям и медикам Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев 20 декабря на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» передал представителям правоохранительных органов и сферы здравоохранения региона крупную партию служебной техники, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Как отметил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, сотрудникам полиции вручили ключи от 57 служебных машин марки «Лада Веста».

«В 2017 году впервые между правительством Свердловской области и Министерством внутренних дел было заключено соглашение, в результате которого органы внутренних дел получили существенную поддержку. Этот проект был одно время единственным в России, и наш субъект был в этом плане первооткрывателем. В этом году наше сотрудничество было продолжено», — сказал начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков.

По словам полковника Горелых, новогодний подарок получили 32 подразделения ГИБДД.

«Уверен, что эти транспортные средства будут помогать нашим полицейским в обеспечении общественной безопасности и правопорядка не только в новогодние и рождественские праздники, но и в повседневной деятельности!» — отметил Евгений Куйвашев.

В завершение памятного мероприятия инспекторы ДПС, которых закрепили за сверкающими от блеска «Лада Веста», одновременно включили проблесковые маячки и поочерёдно отправились для несения службы в свои города.

Медицинским учреждениям региона было выделено 36 машин скорой помощи и шесть передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Один из передвижных комплексов — «Онкопатруль» с оборудованием для выявления онкологических заболеваний — передан врачам Свердловского областного онкологического диспансера. ФАПы отправились в Ирбит и Серов, чтобы работать в населённых пунктах, находящихся в ведении местных горбольниц. Новые скорые отправятся в Ивдель, Алапаевск, Нижние Серги, Нижнюю Туру, Новую Лялю, Тавду и другие муниципалитеты Среднего Урала. Шесть машин, две из которых оснащены неонатальным оборудованием, Евгений Куйвашев передал Территориальному центру медицины катастроф.

«Мы и впредь будем улучшать материально-техническую базу нашего здравоохранения, всемерно помогать сотрудникам полиции в их нелёгкой и ответственной службе», — отметил глава региона.

Помимо легковых автомобилей, на средства областного бюджета в 2019 году для свердловской полиции закуплена и другая техника, в том числе средства связи. Также это не первая партия автотранспорта, передаваемого губернатором медикам в этом году.