Губернатор Куйвашев опроверг фейки о выплатах за смерть после прививки от коронавируса

В Свердловской области начали распространять сообщения о том, что в регионе начнут осуществлять выплаты членам семьи человека, умершего из-за поствакцинальный осложнений — в частности, после прививки от коронавируса.

Подобные посты можно увидеть в городских пабликах во «ВКонтакте» — например, в группах «Подслушано в Салде» и «Подслушано в Красноуральске», пишет Znak.com. Авторы анонимных сообщений считают, что это свидетельствует об опасности вакцины.

«Ну что дураки доигрались? Теперь если кто откинет копыта от вакцины от ковида, его членам семьи будет выплата, только это ещё нужно доказать что человек умер от вакцины, а не от инфаркта или инсульта или ещё чего. У меня к вам вопрос баранам которые дали себя уколоть, вы реально на столько глупы что ничего не видите? Или вам ЗОМБО-ЯЩИК уже в конец мозги промыл», — пишет анонимный пользователь (орфография и пунктуация сохранена).

К сообщениям прикладывают скриншот с сайта госуслуг, где видно название документа о выплате единовременного пособия семьям умерших от вакцинации.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram назвал эти сообщения фейком и напомнил их авторам о законе о фейк-ньюз. Он написал, что все эти сообщения — фейк, так как в регионе не предусмотрены подобные выплаты.

По данным губернатора, за всё время прививочной кампании в Свердловской области от коронавируса были вакцинированы 650 тысяч человек, из которых только 6 тысяч заболели после прививки.

«Все они лечились амбулаторно, ни один из пациентов не попал в реанимацию. Умерших от прививки от ковида или сопутствующих заболеваний в регионе нет. Я расстроен тем, что кто-то из жителей региона распространяет подобную недостоверную информацию. Я вынужден напомнить, что в России в таких случаях действует закон о фейк-ньюз. Отговаривая кого-то от прививки, вы ставите под угрозу жизни этих людей», — отметил он.

Пособие для семей умерших от вакцинации действительно есть, но доступно только для жителей Москвы, а раздел на сайте госуслуг доступен только москвичам. Если же житель Свердловской области зайдёт в раздел, авторизовавшись в личном кабинете, то этот раздел пропадёт или станет недоступным.